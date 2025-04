i Autor: Shutterstock, Shutterstock To polskie miasto bije rekordy popularności wśród turystów. W lutym otworzy się tu jeden z największych parków rozrywki w Europie

Polska mała i duża

To najpiękniejsze polskie miasto według AI. Na liście nie ma Warszawy! "Ma bogatą historię i wiele atrakcji turystycznych"

Które z polskich miast jest najpiękniejsze? Odpowiedź na to pytanie może skłócić niejednego Polaka. My postawiliśmy zapytać się sztucznej inteligencji, co ona o tym sądzi. Okazuje się, że odpowiedź AI wcale nie jest taka oczywista. Zdaniem sztucznej inteligencji to jest najpiękniejsze, polskie miasto.