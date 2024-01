Polska w TOP 10 podróżniczych trendów na 2024 rok. A jakie są podróżnicze plany Polaków?

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym kierunkiem podróży. Według danych Kiwi.com, firmy travel tech i wyszukiwarki tanich lotów, w tym roku nasz kraj (jak dotąd), jest jedną z głównych destynacji podróżniczych wśród turystów z Europy. Uplasowała się na 6. pozycji, wyprzedzając Portugalię, Grecję czy Turcję! A dokąd najczęściej będą podróżować użytkownicy z Polski? Oto podróżnicze trendy 2024 i kierunki, w których można się spodziewać najwięcej odwiedzających. Jeśli w tym roku szukasz bardziej kameralnej atmosfery, bez tłumów i pośpiechu, zdecydowanie lepiej ich unikać.

Polska w TOP 10 podróżniczych trendów na 2024 rok

Polska już w ubiegłym roku cieszyła się popularnością wśród zagranicznych turystów. Nie tylko zza zachodniej granicy, ale również zza południowej, choćby z Czech. W tym roku, według raportu Kiwi.com, nasz kraj jak dotąd, uplasował się na 6. miejscu w zestawieniu TOP 10 najczęściej wybieranych miejsc wśród Europejczyków, wyprzedzając Portugalię, Turcję czy Grecję. Jednak to nie wszystko. W zestawieniu globalnym Polska widnieje na 11. miejscu — to wciąż bardzo wysoko, tym bardziej że wśród najpopularniejszych krajów znalazły się Tajlandia, Włochy, Filipiny, Meksyk czy Wietnam.Podróżnicze trendy 2024. Dokąd polecą Polacy?Na podium najczęściej wybieranych miejsc przez polskich podróżujących od lat jest „wielka trójka”, czyli Hiszpania, Włochy i UK. Jak wskazuje Kiwi.com, w tym roku podobnie jak w ubiegłym, nie zmienia się. Jednak wśród tegorocznych nowości mamy USA, na 8. miejscu, z kolei Tajlandia awansowała z 7. miejsca w 2023 na 4. pozycję. W 2024 roku najczęściej wybieraną trasą będzie: Warszawa-Rzym, Warszawa-Barcelona, Warszawa-Mediolan, a także Kraków-Rzym. Ci, którzy marzą o bardziej kameralnej atmosferze odpoczynku, w tym roku powinni unikać: Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Norwegii, Portugalii, Francji, USA, Grecji i Niemiec.

Polacy planują podróże z dużym wyprzedzeniem

Jak zaznaczają analitycy Kiwi.com, podróże na rok 2024 są zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. W porównaniu do roku 2023, kiedy bilety rezerwowano z około 64-dniowym wyprzedzeniem, zaplanowane już na 2024 rok wyjazdy rezerwowano średnio z 80-dniowym wyprzedzeniem. Około 33 proc. użytkowników Kiwi.com, zakupiła bilety z 21-60-dniowym wyprzedzeniem, kolejne 32 proc. (o 8 proc. więcej niż w zeszłym roku) z 61-121-dniowym wyprzedzeniem.Podróżujący z Polski nie tylko planują z wyprzedzeniem, ale wydaje się, że w tym roku mają zamiar spędzić więcej czasu na miejscu. 18 proc. pasażerów rezerwujących podróże z Kiwi.com planuje pobyt od 4 do 6 dni, 15 proc. od siedmiu do dziesięciu dni, a kolejne 8 proc. od jedenastu dni do aż całego miesiąca. Krótkie wypady do miast, city-breaki, trwające do trzech dni, są jak dotąd najbardziej preferowaną opcją przez polskich podróżnych (59 proc.).

