Dramatyczny finał bójki. 33-letni Mołdawianin w stanie krytycznym

Koszmar!

SES | PAP 8:11

33-letni obywatel Mołdawii trafił do szpitala w stanie ciężkim po zdarzeniu, do którego doszło w sobotę, 4 maja, na ul. Dunajeckiej na poznańskich Jeżycach. Doszło tam do bójki. W sprawie zatrzymano 36-letniego mężczyznę,