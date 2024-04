Przed nami dwa długie weekendy i obydwa przypadają na maj — początek i koniec miesiąca. Majówka to dla wielu rozpoczęcie sezonu podróżniczego. W przypadku pierwszego weekendu, otwierającego miesiąc, wystarczy wziąć zaledwie 3 dni wolnego, aby cieszyć się niemal 10 - dniowym urlopem. Z kolei w Boże Ciało, biorąc wolny piątek, możemy liczyć na pełne 4 dni wolnego. Kiwi.com, firma travel tech i wyszukiwarka tanich podróży, przyjrzała się tegorocznym preferencjom podróżujących. Jak dotąd, więcej chętnych interesuje się pierwszym weekendem, który oferuje więcej wolnych dni, mimo że ceny biletów lotniczych są nieco wyższe nie tylko niż w Boże Ciało, ale na przestrzeni całego miesiąca. Jednym z najpopularniejszych kierunków są Stany Zjednoczone, a także kraje azjatyckie. Jak dotąd, najczęściej wybieranym dniem na początek podróży jest 1 i 29 maja.

Dwie majówki w 2024 i jeden kierunek na liście Polaków. Gdzie wyjeżdżamy na długi weekend majowy?

Wedle analizy wyszukiwarki tanich lotów, jak dotąd więcej chętnych sięga po bilety lotnicze na pierwszy weekend, który oferuje więcej wolnych dni i tym samym umożliwia zaplanowanie dalszej podróży. Wśród najpopularniejszych dni na początek podróży znalazły się 1,2 oraz 29 i 30 maja, w którą to podróżni udadzą się z trzech głównych portów lotniczych w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. Wśród podróżujących w pierwszy długi weekend, jak dotąd, większą popularnością cieszą się kierunki azjatyckie – 16 proc. użytkowników uda się do Azji z początkiem miesiąca, podczas gdy na Boże Ciało o proc. mniej. Również Stany Zjednoczone są chętnie wybierane przez podróżujących. Jeśli chodzi o Europę, na dzisiaj tendencja wygląda tak, że w Boże Ciało częściej sięgamy po bardziej słoneczne destynacje, choć tradycyjnie, Hiszpania i Włochy utrzymują się w czołówce w przypadku obydwu przypadkach. W pierwszy majowy weekend najpopularniejsze kierunki to: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia i Dania. Natomiast weekend obejmujący Boże Ciało najczęściej wybierane kierunki podróży to kolejno: Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja, Wielka Brytania.

Majówka 2024 za granicą. Ile średnio zapłacimy za loty?

Kiwi.com wskazuje, że średnia cena za bilet lotniczy na pierwszy majowy weekend jest wyższa od średniej ceny połączeń w Boże Ciało, a także w skali całego maja. Za lot w pierwszy majowy weekend zapłacimy średnio 176 euro (ok.760 zł), czyli 16 euro (ok. 69 zł) więcej niż na przestrzeni całego miesiąca (średnia cena to 160 euro, ok. 690 zł) i 8 (ok. 34,50 zł) euro więcej niż w Boże Ciało. Co ciekawe, najdłuższe, międzykontynentalne trasy np. do Azji czy USA w Majówkę będą droższe średnio o 126 euro (ok. 544 zł) niż w inny dzień miesiąca, wynosząc 589 euro (ok. 2 543 zł) z kolei na Boże Ciało najtańsze w maju — średnia cena to 443 euro (ok. 1 912 zł).

Majówka 2024. Jak podróżować taniej?

Jeśli nadal rozpatrujesz wyjazd na majowy weekend, spróbuj, skorzystać z poniższych travel hacków, które pomogą Ci sporo zaoszczędzić.

Podróżuj z pobliskich lotnisk lub na pobliskie lotniska, zamiast wybierać największe w regionie. Pobliskie lub mniejsze lotniska mogą oferować lepsze ceny, czasem nawet dwukrotnie tańsze! Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybrać lotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepsze połączenie.

Samodzielny transfer: ten trick pomaga dotrzeć do dowolnego miejsca docelowego,nawet jeśli linie lotnicze nie udostępniają go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych.

Deals. Chcesz podróżować z ograniczonym budżetem, ale nie możesz zdecydować, gdzie? Kiwi.com posiada specjalne narzędzie do wyszukiwania atrakcyjnych cen lotów ze zniżką, pobranych z Twojego lotniska macierzystego i na podstawie kalkulacji km/ceny. Gdy algorytm znajdzie najtańsze trasy, pojawią się one w sekcji. Oferty, co oznacza, że nowe oferty mogą być dostępne w każdej chwili, dając Ci stały dostęp do niewiarygodnie tanich biletów.

Nomad. Jeśli w trakcie podróży masz zamiar udać się do kilku miast, opcja Nomad na pewno będzie pomocna. Wystarczy wprowadzić trzy lub więcej miejsc docelowych, długość pobytu i daty podróży, a Nomad przetasuje dla Ciebie loty i w mgnieniu oka znajdzie najtańszą możliwą trasę.

Multicity. Funkcja wyszukiwania Multicity, czyli wielu miast naraz, pozwala określić kolejność, termin odjazdu i przyjazdu do każdego z nich. To bardzo przydatna opcja wyszukiwania, szczególnie jeśli musisz podróżować do wielu miejsc w określonej kolejności.

