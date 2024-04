Dzień Świętego Patryka 2024, kiedy wypada? Na czym polega, jakie są symbole, co się wtedy pije i jak się obchodzi to święto w Irlandii, w Polsce i w USA?

Szybki weekendowy wypad za miasto może być ratunkiem dla zszarganych nerwów. Jeśli nie chcemy spędzić całego dnia w podróży, warto wybrać klimatyczne miejsce pod Warszawą, do którego dojedziemy maksymalnie w półtorej godziny. Wbrew pozorom nie trzeba wcale jechać na drugi koniec Polski, żeby znaleźć miejsce na odpoczynek. Niekiedy nie trzeba nawet brać wolnego, aby móc spędzić tydzień w pięknym miejscu, w otoczeniu natury i po pracy zamknąć laptopa, włożyć buty i iść na spacer do lasu, pobyć w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, otaczająca przyroda pozwala na pełne zrelaksowanie się. Tuż pod Warszawą, zaledwie kilka kroków od nieustającego ruchu metropolii, kryją się miejsca, które oferują odskocznię od codziennego zgiełku. Eksperci z AlohaCamp, platformy rezerwacyjnej, która skupia właśnie takie klimatyczne zakątki, wybrali pięć miejsc idealnych na weekend pod Warszawą.

Klimatyczne miejsca na weekend pod Warszawą. Pięć urokliwych miejsc z dala od tłumów

Współczesny świat oferuje nam nieskończoną liczbę możliwości, ale równie łatwo może nas przytłoczyć swoim tempem. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć czas dla siebie,momenty spokoju i odpoczynku na łonie natury. Warto pamiętać, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby odnaleźć ciszę, spokój i piękno przyrody. Niezależnie od tego, czego szukasz –czy to ucieczki od codzienności, inspiracji, czy po prostu chwili relaksu — wyjątkowe miejsca mamy na AlohaCamp — piszą eksperci portalu i proponują pięć adresów na weekendowy wypad pod warszawą.

Gdzie na weekend pod Warszawą? Nuty Rosy — Tłuszcz, 50 km od Warszawy

Nuty Rosy to wyjątkowa propozycja dla miłośników muzyki i Natury, łącząca w sobie elementy „świątyni dźwięku” z pięknem otaczającej przyrody. Stworzony z pasją przezrzemieślnika Piotra Maciejuka, obiekt kusi unikatowym wyglądem oraz możliwością doświadczania muzyki w sposób, jakiego trudno szukać gdzie indziej. Wystrój z 200 000kamyczków i fasada z 2 000 kawałków drewna to tylko część tego, co czeka na gości. Co więcej, miejsce to promuje ekologiczny styl życia, oferując doświadczenia blisko Natury —można morsować, chodzić na spacery do lasu, a wieczorem rozpalić ogień w kominku. Domek maksymalnie dla czterech osób, zdjęcie w galerii na początku tekstu.

Gdzie na weekend pod Warszawą? Cisza Tu — Smolarnia, 60 km od Warszawy

Cisza Tu to miejsce, które jak sama nazwa wskazuje, oferuje przede wszystkim spokój i odłączenie od codziennego hałasu. Idealne dla osób szukających chwili relaksu na łonieNatury, z dala od miejskiego zgiełku. Domyślnie zapewnia komfortowy wypoczynek z widokiem na malownicze krajobrazy, a jego oferta jest skierowana do osób ceniącychsobie prywatność i spokój. Jeżeli nie masz samochodu, można tu dojechać komunikacją miejską na stację PKP Jesionka, a stąd do domku podrzucą Cię Gospodarze. Domek maksymalnie dla czterech osób, zdjęcie w galerii na początku tekstu.

Gdzie na weekend pod Warszawą? Laba — Łasice, 70 km od Warszawy

Laba to kolejna propozycja dla osób, które pragną odpocząć w otoczeniu Natury, ceniąc sobie oryginalność i niebanalne rozwiązania. To miejsce, gdzie można nie tylko cieszyć sięciszą, ale również oryginalnym designem, który harmonijnie współgra z Naturą. Jest to idealne miejsce na ucieczkę od codzienności i zanurzenie się w spokoju, oferującejednocześnie wysoki standard zakwaterowania. Można tu pracować, można leniuchować, można wszystko, ale nie trzeba nic. Domek maksymalnie dla czterech osób, zdjęcie w galerii na początku tekstu.

Gdzie na weekend pod Warszawą? Domeknapolu — Omęciny, 60 km od Warszawy

Domeknapolu to propozycja dla tych, którzy marzą o wypoczynku w sercu polskiej wsi, z dala od miejskiego hałasu. Oferuje nie tylko kontakt z przyrodą, ale również możliwośćdoświadczenia tradycyjnego wiejskiego życia. To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, par, jak również solistów poszukujących inspiracji w ciszy i spokoju. Domek jestsamowystarczalny i ekologiczny — energia jest tutaj z paneli słonecznych, a woda z własnego ujęcia. Jedna ważna rzecz — tutaj bez dzieci. Domek maksymalnie dla czterech osób, zdjęcie w galerii na początku tekstu.

Gdzie na weekend pod Warszawą? Hidden Base — Wiskitki, 60 km od Warszawy

Tinyhouse Hidden Base, zlokalizowany w Sokulach, Wiskitkach, to kameralny domek ukryty w lesie, idealny dla tych, którzy szukają wytchnienia na łonie Natury. To miejsce,gdzie możesz na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, zanurzyć się w ciszy i spokoju otaczającej przyrody. Domek oferuje sypialnię z dużym łóżkiem, aneks kuchenny,łazienkę z prysznicem oraz ogrzewanie, co sprawia, że jest dostępny przez cały rok. W ofercie znajdują się również udogodnienia takie jak palenisko, kawa specialty, herbata, atakże możliwość przyjazdu ze zwierzętami. Hidden Base to idealne miejsce na odcięcie się od pracy i Internetu, zachęcające do spędzania czasu w gronie najbliższych. Domek maksymalnie dla trzech osób, zdjęcie w galerii na początku tekstu.

