To jedna z najdroższych atrakcji turystycznych na świecie. Skrywa niezwykłą tajemnicę, a na zwiedzanie trzeba mieć specjalne pozwolenie

Osireion znajduje się w Abydos (między Luksorem a Kairem). Świątynia Ozyrysa jest nie tylko jedną z najdroższych atrakcji archeologicznych na świecie, ale także jednym z najbardziej zagadkowych miejsc w Egipcie. Została odkryta w 1902 roku przez archeologów Flindersa Petriego i Margaret Alice Murray. Przez kolejne lata trwały prace wykopaliskowe, a świątynia została całkowicie odsłonięta przez Henriego Frankforta w 1926 roku.

Osireion został zbudowany za panowania faraona Setiego I (1294-1279 p.n.e.). Konstrukcja świątyni na cześć egipskiego boga śmierci i odrodzenia przypomina znacznie starsze budowle, dlatego wielu badaczy ma wątpliwości dotyczące jej rzeczywistego pochodzenia i przeznaczenia. Jedni twierdzą, że było to symboliczne miejsce pochówku Ozyrysa, inni zaś, że miało pełnić funkcję ceremonialną lub rytualną. Możemy tu zobaczyć liczne malowidła i płaskorzeźby przedstawiające rytuały związane z Ozyrysem. Wśród nich wyróżniają się teksty z Księgi Jaskiń i Księgi Bram, które opisują podróż boga słońca Ra przez świat podziemia. Jedną z największych tajemnic Osireionu są jego podziemia. Świątynia została zbudowana poniżej poziomu gruntu, co jest rzadko spotykane w egipskich budowlach. Dziś cała powierzchnia jest zalana wodą. Naukowcy zastanawiają się, czy to był pierwotny zamysł i czy woda była w tym miejscu, zanim powstała świątynia. Jeśli tak było, to jak wzniesiono budowle? Nad tym zastanawiają się nie tylko naukowcy, ale także zwolennicy teorii spiskowych. Jedno jest pewne, woda dodaje mistycznego charakteru temu miejscu i przyciąga licznych badaczy. Jednak nie każdy może wejść do świątyni. Na zwiedzanie obiektu wewnątrz potrzebne jest zezwolenie Urzędu ds. Zabytków, które można uzyskać pośrednictwem Najwyższej Rady Starożytności w Kairze. Zgoda na wejście jest wydawana tylko kilka razy w roku w zależności od poziomu wody. Do środka może wejść maksymalnie 49 osób jednocześnie. Zwiedzanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny, na miejscu nie wolno rozmawiać, robić zdjęć i niczego dotykać. Osireion jest jedną z najdroższych atrakcji archeologicznych na świecie. Wstęp kosztuje 40 tys. egipskich funtów, czyli około 3 tys. 160 zł. Bilety można kupić na stronie internetowej Ministerstwa Turystyki i Zabytków Egiptu.

