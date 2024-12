Egipt to także raj dla miłośników plażowania i sportów wodnych. Kurorty nad Morzem Czerwonym, takie jak Hurghada, Sharm El Sheikh czy Marsa Alam, oferują piękne plaże, krystalicznie czystą wodę i doskonałe warunki do nurkowania oraz snorkelingu. W 2023 r. Egipt gościł aż 485 000 turystów z Polski. W tym roku gości z Polski ma być 850 000. Polacy są na piątym miejscu wśród gości najważniejszych dla Egiptu. Według prezesa Egipskiej Organizacji Turystycznej możemy szybko przeskoczyć na podium. Jednym z czynników zachęcających do odwiedzin może być zniesienie obowiązku paszportowego dla Polaków.

Potrzebujemy urządzenia, które będzie odczytywało polskie litery na dowodach osobistych. Wierzę, że uda się tę kwestię szybko rozwiązać – mówi Amr El-Kady, prezesa Egipskiej Organizacji Turystycznej.

Świat faraonów dostępny bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Egipt ma nową atrakcję turystyczną. To największy taki obiekt na świecie

Jak podkreśla szef Egipskiej Organizacji Turystycznej, jego kraj wciąż się rozwija, by przyciągnąć jak najwięcej gości. Po ponad dwudziestu latach budowy częściowo otwarto Wielkie Muzeum Egipskie. Znajduje się w Gizie, około 2 km od słynnych piramid. W budynku znajduje się ponad 100 tys. artefaktów. Wśród największych atrakcji są wysokie na sześć pięter schody z widokiem na piramidy, na których ustawiono ogromne posągi faraonów, w tym 11-metrowy posąg Ramzesa II. W muzeum znajdują się również słynne łodzie słoneczne Cheopsa, a także skarby Tutanchamona, czyli kolekcję przedmiotów znalezionych w grobowcu młodego faraona: złote maski pośmiertne, sarkofag, złote łóżka, rydwany i biżuterię. Niestety na razie łodzie oraz skarby są niedostępne dla zwiedzających. Te ekspozycje zostaną udostępnione wraz z oficjalnym otwarciem muzeum. Jednak nie ma jeszcze konkretnej daty.

Kair – serce Egiptu czeka na turystów z Polski

- Kair to tętniące życiem miasto, w którym nowoczesność spotyka się z historią — przekonuje Amr El-Kady. Od starożytnych zabytków po tętniące życiem bazary, każdy znajdzie tu coś dla siebie. To miejsce, gdzie historia ożywa na każdym kroku, a nowoczesność harmonijnie współgra z tradycją.

W Kairze mamy kulturową mozaikę. Wiele wpływów z Europy, wiele wpływów ze świata arabskiego, wiele wpływów z Afryki i spoza niej. Kiedyś w tym miejscu znajdowały się miasta i miasteczka, które połączyły się, tworząc to, co dziś nazywamy Wielkim Kairem. Kair ma wszystkie twarze naszej cywilizacji. Dlatego znajdziesz tu piramidy obok kościołów, obok synagog, obok meczetów itd. Dlatego, jeśli przyjedziesz do Kairu, przyjedziesz do Egiptu. Właściwie my czasami nazywamy Kair Egiptem. Ponieważ prawdziwa istota Egiptu leży w Kairze – mówi Amr El-Kady.

Lot do Kairu trwa około 4 godzin. PLL Lot oferuje bezpośrednie połączenia z Warszawy w każdy poniedziałek, czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę. Rejsy na trasie Kair – Warszawa są dostępne poniedziałki, wtorki, piątki, soboty i niedziele. W marcu 2025 loty pomiędzy Warszawą i Kairem mają odbywać się codziennie. To dobra okazja, by wybrać Kair zarówno na, jak i na city break.

- Mamy luksusowe hotele i apartamenty Airbnb. Wciąż powstają nowe obiekty turystyczne, każdy znajdzie to, czego szuka – mówi prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w Kairze można zwiedzać świątynie, starożytne zabytki i bazary, ale także dać się porwać muzyce i nocnemu życiu. Ponadto warto skosztować także lokalnych przysmaków takich jak np. koshary, znane również jako koshari lub kushari. To popularne danie uliczne w Egipcie, które jest prawdziwą ucztą dla podniebienia. Składa się z ryżu, makaronu, soczewicy, ciecierzycy, a wszystko to polane jest aromatycznym sosem pomidorowym i czosnkowym, a na wierzchu posypane chrupiącą smażoną cebulą. To połączenie różnych składników tworzy wyjątkowy smak, który jest zarówno sycący, jak i pełen aromatów. To danie wegetariańskie, Egipcjanie kochają warzywa – mówi Amr El-Kady i zachęca do spróbowania falafela, a ci, którzy wolą mięso powinni skosztować dań z grilla.

A jeśli w upalny dzień, po pysznym posiłku zapragniemy ochłody, warto wybrać się nad rzekę. Nil to ulubione miejsce w Kairze szefa egipskiej turystyki.

- Możesz cieszyć się Nilem, spacerując wzdłuż rzeki lub pływając małą łódką nocą ze znajomymi i rodziną, słuchając muzyki i jeść pyszne potrawy. To niesamowite. Jeśli jest naprawdę gorąco w Kairze, na środku Nilu, temperatura jest bardzo przyjemna — mówi Amr El-Kady.

