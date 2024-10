Kroję, wyciskam na to i wkładam do bębna pralki. Po jednym cyklu prania pralka jest jak nowa. Ani śladu kamienia oraz osadów po detergentach. Czyszczenie pralki

Północne rejony wyspy Malty są magnesem dla polskich turystów z kilku powodów. Z jednej strony są to malownicze widoki (klify i nie tylko), dostęp do plaż (także piaszczystych) z krystalicznie czystą wodą. Z drugiej strony jest nią bogata oferta hotelowa oraz ogrom atrakcji — miejsc do zwiedzania. Nie mniejsze znaczenie ma bliskie położenie miejscowości. Więc jeżeli znudzi nam się Zatoka świętego Pawła, to warto udać się jeszcze bardziej na północ, do Melliehy. To nadmorskie miasteczko położone na zielonych wzgórzach ma do zaproponowania więcej aniżeli może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Mellieha. Atrakcje, które warto zobaczyć na Malcie. Wioska Popeya i urokliwe plaże to dopiero początek listy miejsc do odwiedzenia

Ghadira Bay. Dla wielu Mellieha kojarzy się z piaszczystymi plażami takimi jak: Armier Bay, Paradise Bay czy Imġiebaħ Beach. Jednak najbardziej popularną jest Ghadira Bay — znana także jako Mellieha Bay. Jest najdłuższą plażą na Malcie — ciągnie się przez 800 metrów. Największą zaletą Għadira Bay jest to, iż jest stosunkowo płytka. Jest to więc idealne miejsce dla rodzin z dziećmi oraz gdzie także można uczyć się pływać. Na miejscu nie brakuje odpowiedniej infrastruktury, więc wszystko jest, jak w przypadku każdej piaszczystej plaży.

Wieża św. Agaty. W 2023 roku odwiedziło to miejsce 40 tys. osób. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko okresowi, na który jest datowany (XVII wiek), ale z powodu jego funkcji. Ta konstrukcja (znana potocznie także Czerwoną Wieżą) powstała jako jedna z sześciu wież-bastionów wybudowanych za czasów Juana de Lascarisa-Castellara - mistrza Zakonu Joannitów. Pełniła ona funkcję nie tylko obserwacyjną, ale i obronną. Wchodząc na jej dach, można w pełni podziwiać panoramę Malty.

Wioska Popeye'a. Przygody marynarza-osiłka, który żywił się szpinakiem, należy traktować w kategoriach ikony popkultury. Znają je zarówno młodsi, jak i starsi. Doczekały się one także produkcji filmowo-muzycznej, która powstała w 1980 roku. Główna rolę zagrał Robine Williams. Po realizacji musicalu, została magiczna sceneria, która szkoda było burzyć. postanwoiono więc, że filmowa wioska stanie się parkiem rozrywki.

Sanktuarium Matki Boskiej z Melliehy. Mellieha jest także ważnym miejscem dla pielgrzymek. To nie tylko najstarsze sanktuarium maryjne na Malcie, ale jedno z 20 najważniejszych tego typu miejsc w Europie. Ta świątynia jest położona na najwyższym punkcie miasta, jej początki sięgają średniowiecza. Warto to miejsce odwiedzić w szczególnie w okresie organizowanych na Malcie fest.

Mellieha jest także ważnym miejscem dla pielgrzymek. To nie tylko najstarsze sanktuarium maryjne na Malcie, ale jedno z 20 najważniejszych tego typu miejsc w Europie. Ta świątynia jest położona na najwyższym punkcie miasta, jej początki sięgają średniowiecza. Warto to miejsce odwiedzić w szczególnie w okresie organizowanych na Malcie fest. Pałac Selmun. Warto zobaczyć to miejsce, chociażby przejazdem. Jest to osiemnastowieczna willa, która służyła m.in. Zakonowi jako baza wypadowa na polowania dzikich królików. Pomimo że ta budowla nie była nigdy przeznaczona do celów militarnych, to jednak jej wygląd od morza odstraszał piratów z uwagi na swoje podobieństwo do posterunku wojskowego. Pomimo że pałac jest zamknięty, to z pewnością będzie gratką dla fanów architektury, w szczególności z epoki baroka. Warto dodać, iż ten pałac zalicza się do największych wież, jakie Zakon kiedykolwiek wybudował na Malcie.

Oczywiście to nie wszystko, co Mellieha ma do zaoferowania. Zarówno miłośnicy historii, jak i kultury oraz fani odpoczywania mają co szukać, aby przybyć w to miejsce po raz kolejny. Z Mellieha jest jak z całą Maltą — chce się wracać, ponieważ zawsze znajdzie się coś nowego do zobaczenia, doświadczenia.

