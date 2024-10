Gdzie jest ciepło w listopadzie? Miejsc jest mnóstwo, tylko nie zawsze są dla nas dostępne. Jednak jest kilka lokalizacji, do których łatwo dostać się z Polski i na chwilę zapomnieć o pogodzie, która zniechęca do wyjścia z domu.

Gdzie na wakacje w listopadzie? Miejsca, w których jest ciepło, tanio i urokliwie

Okres od lipca do września to najgorętsze miesiące w Turcji. Za dnia temperatura powietrza rzadko kiedy spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Dlatego, jeśli szukamy urlopu jesienią z przyjemnymi temperaturami, ale możliwością popływania w morzu i wylegiwania się na leżaku, listopad jest dobrym momentem na odwiedzenie tego kraju. Wtedy jest również taniej, biura podróży oferują liczne zniżki na wycieczki. Jesienią pogoda w Turcji przypomina polskie lato, tyle że bez deszczu. To także pogoda idealna do zwiedzania. W Antalyi znajduje się np. jedno z największych muzeów archeologicznych w Turcji. Jego zasoby obejmują blisko 5000 dzieł sztuki. W większości są to rzeźby przedstawiające rzymskich cesarzy oraz mitologiczne bóstwa. Jeśli nie Turcja to może Cypr? W listopadzie temperatury sięgają tam około 22 stopni C, a wyspa oferuje wiele atrakcji turystycznych, takich jak np. Skała Afrodyty, malownicze plaże i urokliwe miasteczka. Jesienią warto skoczyć także na Maderę. Portugalska wyspa wiecznej wiosny w listopadzie ugości nas temperaturą wynoszącą około 20-22 stopni C. Madera słynie z pięknych krajobrazów, pysznego jedzenia, winnic i malowniczych szlaków turystycznych. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek i relaks. O tej porze roku warto zwrócić także uwagę na Wyspy Kanaryjskie, takie jak Teneryfa, Gran Canaria czy Fuerteventura. Średnie temperatury w listopadzie wynoszą około 22-25 stopni C. Możesz cieszyć się pięknymi plażami, wulkanicznymi krajobrazami oraz bogatą ofertą sportów wodnych. Listopad to także dobry czas na wizytę w Barcelonie. Hiszpańskie miasto w sezonie oblężone przez turystów, jesienią jest bardziej przystępne, a temperatura wynosi około 22 stopni. Stolica Katalonii przyciąga wyjątkową architekturą, klimatycznymi uliczkami i muzeami. Można zajadać się tapasami, spacerować po parkach i relaksować się na plaży. nasza ostatnia propozycja miejsca na listopadowy urlop to Malta. W listopadzie temperatura oscyluje w okolicach 25 stopni C i wciąż można się kąpać w morzu. Nie ma tłumów turystów, łatwiej zwiedzać bez morderczych upałów, a ceny po sezonie są znacznie niższe. W dodatku od 11 listopada będzie można polecieć na Maltę z Warszawy przez siedem dni w tygodniu.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie na Halloween? Pięć miejsc w Europie z niesamowitymi imprezami i mrocznym klimatem

Quiz. Stolice świata. Trudny test o stolicach państw. Stawiamy piątkę już za 6/10 Pytanie 1 z 10 Coś prostego na rozgrzewkę. Canberra to stolica jakiego państwa? Nowej Zelandii Australii Argentyny Dalej