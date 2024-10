Imprezy na Halloween mogą ograniczyć się jedynie do domówki albo przebieranej wizyty w klubie. Jednak jeśli chcesz poczuć niesamowity klimat, a przy okazji zwiedzić ciekawe miejsca możesz wybrać np. Włochy. Noc duchów w Wenecji, Święto Czarownic niedaleko Rzymu lub też Wioska Czarownic, czyli Triora czekają ze strasznie fajną ofertą. Jeśli wolisz wampirze klimaty postaw na Rumunię. Upiorna noc z Draculą odbędzie się na Zamku Bran w Transylwanii. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w wielkiej imprezie, ale dreszczyk emocji i magia to stan, w którym czujesz się dobrze, czeka na Ciebie cmentarz z nagrobkiem Lorda Voldemorta w Edynburgu.

Gdzie na Halloween? Pięć miejsc w Europie z niesamowitymi imprezami i mrocznym klimatem

Benvenuti all'inferno — Włochy, Corinaldo. Włochy jesienią? Tak! Włochy to od lat kierunek numer 1 wśród podróżujących z Polski, a w sezonie jesiennym nadal można liczyć na dużą dawkę słońca i wakacyjnej aury. W Halloween wiele miast we Włoszech zmienia słoneczne oblicze w iście upiorne, jak na przykład Corinaldo.To miasto w prowincji Ancona, w regionie Marche w środkowych Włoszech, słynące z niesamowitej przyrody i krajobrazów, a także winiarni, z których wywodzi się Verdicchio. W Halloween to zdecydowanie jedno z najstraszniejszych miejsc w Europie, a sami mieszkańcy nazywają siebie potomkami czarownic, które czczą, zwłaszcza w Halloween, gdzie w ostatnie 4 dni października odbywa się upiorny Festiwal Czarownic! Według Kiwi.com najlepszą opcją jest lot do Rzymu, który jest jednym z głównych kierunków na Halloween w tym roku — cena biletu zaczyna się od 332 zł. Kolejnym krokiem będzie podróż pociągiem z Rzymu do Corinaldo. Triora. „Miasto Czarownic”. Triora znacznie różni się od klasycznych liguryjskich miasteczek zbudowanych według schematu uliczek wijących się wokół wzgórza, które koniec końców zawsze prowadzą do kościoła. W Triorze wysoką wieżę widać z każdego miejsca, jednak droga do kościoła jest kręta i łatwo się zgubić. Uliczki pełne ciemnych zakamarków wiją się i krzyżują. Kiedy wydaje się, że to już za moment — droga prowadzi do kolejnego ciemnego miejsca i znów nie wiesz, w którą stronę pójść. Poddaj się temu, warto zgubić się w „Mieście Czarownic”, nawet jeśli poczujesz się chwilami nieswojo, a emocje związane z mroczną historią wywołają gęsią skórkę — w końcu się odnajdziesz. W XVI wieku odbył się tu największy proces czarownic w historii Włoch. W ciągu dwóch lat śmierć z rąk inkwizytorów poniosło kilkadziesiąt kobiet. Płonęły na stosie, popełniały samobójstwa. Kres makabrycznym wydarzeniom położył świecki sąd. „Z Cabotiny w mgliste noce dochodzą zduszone okrzyki, a potem nagły błysk zalewa okolicę złowieszczym światłem. Czarownice nie zginęły. Wciąż krążą pomiędzy kamiennymi murami swoich domów” - głosi jedna z ulotek dla turystów. Nie da się ukryć, że klimat tego miejsca jest inny niż gdziekolwiek. Może dlatego, że z mrocznej przeszłości liguryjskie miasteczko uczyniło jasną przyszłość? Dziś czarownice są atrakcją Triory. W miasteczku położonym z dala od odwiedzanego tłumnie wybrzeża przechadzają się po zakamarkach ulic. W mieście organizowane są również wycieczki na Monte delle Forche — góry, na której wiele osób spalono na stosach. A także miejsca rzekomego czczenia szatana zwanego Cabotiną. Każdego roku Triora organizuje huczne obchody Halloween. 31 października odbędzie się magiczny targ, warsztaty dla dzieci, pokazy magii i specjalna wycieczka z duchami, podczas której będzie można odkryć wioskę i jej mroczne sekrety. 1 listopada zaplanowana jest wielka parada, magiczny targ oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Do Triory najłatwiej dotrzeć z lotnisk w: Mediolanie, Nicei, Monaco lub Turynu. Upiorne maski w Wenecji. Wenecja zwykle kojarzona feerią barw karnawału ma swoje upiorne oblicze. Kiedy zapada noc i mgła ogarnia miasto, a gołębie opuszczają plac św. Marka, Wenecja staje się jednym z najbardziej upiornych miejsc na mapie Europy. Choć Halloween nie jest rodzimą tradycją we Włoszech, ma rzesze fanów. ”Cukierek albo psikus” („Dolcetto o scherzetto”) nie ominie nikogo, kto ośmieli się przybyć do miasta w noc duchów. Co jeszcze czeka na odwiedzających? Nawiedzony bal maskowy w Palazzo del Cinema w tym historycznym kinie zamienionym w nawiedzony piękny pałac, Phantom Opera w „Teatro La Fenice”, a może upiorny rejs gondolą z duchami po Canal Grande, w którego trakcie można usłyszeć mrożące krew w żyłach opowieści o weneckich legendach i widmowych zjawach. O północy koniecznie przybądź na plac Świętego Marka i weź udział w wielkiej paradzie upiorów. Jak podaje Kiwi.com, w październiku za lot do Wenecji zapłacimy od 288 zł w dwie strony. Edynburg i Voldemort. Edynburg to wspaniały cel na wycieczkę miejską ze znajomymi lub rodziną na Halloween. Ciesz się nocnym wypoczynkiem w otoczeniu zombie i wampirów, które czują się jak w domu w tym średniowiecznym mieście. W Edynburgu odbywają się dziesiątki wydarzeń, które sprawią, że pobyt będzie tak straszny, jak to tylko możliwe. Zamek Edynburski a może Loch Ness? Warto odwiedzić cmentarz Greyfriars — jeden z najsłynniejszych w Edynburgu i znany z legend związanych z jego nazwą i małym pieskiem Bobbym (ukochanym zwierzakiem Szkotów, którego nagrobek znajduje się tuż przy wejściu, mimo że został pochowany poza cmentarzem). Nekropolia ta zyskała również światową sławę jako jedno z miejsc, które J.K. Rowling często odwiedzała, gdy była pochłonięta pisaniem sagi o Harrym Potterze. Co więcej, na cmentarzu Greyfriars znajdują się grobowce, które najwyraźniej zostały nazwane imionami bohaterów sagi J.K. Rowling, np. profesor Minerwy McGonagall i... samego Voldemorta! W jednym rogu cmentarza nagrobek upamiętnia ojca i syna Thomasa Riddle'a. Tej jesieni podróżni na Kiwi.com bilety do Edynburga można dostać już od 362 zł w dwie strony. Transylwania. Vlad Palownik zrobi wszystko, aby zapewnić niezapomnianą imprezę Halloween! Położony w lasach Transylwanii w Rumunii Zamek Bran jest idealnym miejscem najhuczniejszych z upiornych zabaw w noc Halloween. Wioska turystyczna u stóp zamku zapewnia ząbki czosnku tym, którzy chcą chronić się przed wampirami w nocy. Tegoroczny program obejmuje nocne zwiedzanie upiornego zamku z masą efektów specjalnych, duchów, zjaw i wampirów,Halloweenową kolację i upiorny bal. Istny horror, którego nie można przegapić! Z Bukaresztu do na zamek dotrzemy w zaledwie 3 h pociągiem lub autobusem. Najtańsze loty z Polski do Bukaresztu są dostępne na platformie Kiwi.com od 345 zł w dwie strony.

Halloween i koszmar odwołanego lotu. Jak się chronić?

Chociaż Halloween to dość ekscytujący okres w roku, odwołanie lotu to coś, czego obawia się prawie co trzeci respondent z pokolenia Y i Z w Polsce, zgodnie z badaniami przeprowadzonymiprzez Kiwi.com. Co piąty respondent nie chciałby ponosić dodatkowych kosztów za brak odprawy online, którą powinien był zrobić dużo wcześniej przed wylotem, ale zapomniał lubprzegapił. Opcja gwarancji Kiwi.com oferuje natychmiastowe zwroty w postaci kredytu Kiwi.com w przypadku odwołania lotu. Gdy plany podróży zostaną zakłócone, np. z powodu opóźnień,Kiwi.com wyszukuje najlepszy lot zastępczy i zwraca pieniądze w formie kredytów, dzięki czemu pasażerowie mogą natychmiast zarezerwować dowolny wybrany lot. Firma pokrywa nawet wyższe koszty alternatywnych połączeń. Jako dodatkowy bonus gwarancja obejmuje również odprawę, więc podróżni nie muszą o tym pamiętać. Wystarczy, że przybędą na lotnisko i będą mogli cieszyć się podróżą, którą właśnie rozpoczynają. Polska jest jednym z krajów, w których usługa jest już dostępna i można z niej korzystać swobodnie.

ZOBACZ TEŻ: Skąd wzięły się pańska skórka i trupi miodek? Poznaj historię cmentarnych słodyczy i ich osobliwych nazw

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 10 Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa? Bratek Wrzos Aksamitka Dalej