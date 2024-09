Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone. Prosty zabieg wzmocni roślinę lepiej niż nawóz. Pielęgnacja rododendronów po przekwitnięciu

Odkąd HBO zapowiedziało serial o Harrym Potterze, fani przygód młodego czarodzieja wypatrują daty premiery. Szefowie Warner Bros. Discovery zapewniają, że nowa produkcja oparta o powieści J.K. Rowling będzie zrealizowana z rozmachem „Gry o tron”. Gdy ogłoszono informacje o starcie projektu, wielu fanów miało nadzieję, że w roli Harry’ego, Hermiony i Rona zobaczą aktorów z filmu. Wiadomo jednak, że gwiazdy filmowej sagi, czyli Daniel Radcliffe, Emma Watson czy Rupert Grint nie wrócą do swoich ról.

Nowy Harry Potter poszukiwany. Serial HBO nabiera rozpędu. Kiedy premiera?

Serial o Harrym Potterze produkcji HBO będzie można obejrzeć na platformie Max pod koniec 2026 roku. Firma ruszyła z castingiem do ról głównych bohaterów. Przesłuchanie odbędzie się w kwietniu 2025, ale zgłoszenia są przyjmowane do końca października tego roku. HBO poszukuje młodych aktorów wieku od 9 do 11 lat, którzy wcielą się w takie postaci jak: Harry Potter, Hermiona Granger lub Ron Weasley. Żeby zgłosić swoje dziecko do udziału w castingu, trzeba wypełnić i wysłać formularz dostępny na stornie internetowej - app.castittalent.com/Hpcasting oraz załączyć dwa filmiki. Pierwsze nagranie nie powinno trwać więcej niż 30 sekund i powinno zawierać fragment recytacji wiersza lub czytania jakiejkolwiek książki (poza „Harrym Potterem”). Drugie nagranie powinno trwać maksymalnie minutę i zawierać prezentację kandydata do roli – wystarczy opowiedzieć o sobie. Filmiki można nagrać smartfonem, niepotrzebny jest profesjonalny sprzęt.

Harry Potter. O czym będzie serial?

O tym, że będzie nowy „Harry Potter”, oficjalnie dowiedzieliśmy się w maju 2023 roku. Warner Bros. Discovery poinformowało, że zamierza zrobić serial, który pokaże HBO. Cały projekt ma trwać 10 lat. Widzowie mają obejrzeć w tym czasie siedem sezonów wiernej adaptacji kolejnych tomów przygód czarodzieja, jakie stowarzyszyła w powieściach J.K. Rowling. Zresztą autorka książek, obok Neila Blaira i Ruth Kenley-Letts, będzie producentką wykonawczą. Serial będzie miał w całości nową obsadę, dlatego na ekranie nie zobaczymy raczej Daniela Radcliffe’a czy Emmy Watson — gwiazd filmowych ekranizacji.

