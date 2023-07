Tu kręcono serial "Złotopolscy". Dziś Dwór Many to klimatyczny hotel, którym zarządza gwiazda TVP. Ile kosztuje nocleg?

Dla wielu osób cmentarze są nie tylko miejscem pochówku ale także atrakcyjnym punktem turystycznym. Fani „Harry’ego Pottera” z pewnością są ciekawi, gdzie w realnym świecie można znaleźć grób Lorda Voldemorta. Inni szukają miejsc opisanych w książkach jak np. cmentarz na wzgórzu Montjuic w Barcelonie znany m.in. z powieści Carlosa Ruiza Zafona. Inni chcą położyć kwiaty na grobach artystów. Jak np. na jednym z najpiękniejszych cmentarzy Paryża, a nawet Francji - Pere-Lachaise. W najstarszej części nekropolii znajdują się m.in. nagrobki słynnych kochanków Abelarda i Heloizy. Spoczywają tu także Jim Morrison, Oscar Wilde, czy Édith Piaf. Głównym miejscem, w którym gromadzą się Polacy odwiedzający paryską nekropolię jest kwatera numer 11 - grób Fryderyka Chopina. Zwiedzanie cmentarzy jest często jednym z punktów wycieczki do danego miejsca i wpisuje się w popularny ostatnio trend podróżniczy – nekroturystki. Dlatego razem z ekspertami wyszukiwarki tanich lotów Kiwi.com stworzyliśmy listę najciekawszych cmentarzy, które można odwiedzić przy okazji jesiennych wyjazdów.

Cmentarz z Harry’ego Pottera i grób Lorda Voldemorta to nie wszystko. Oto najpiękniejsze i najciekawsze cmentarze, które warto zobaczyć

Kiedy J.K. Rowling pisała kolejną cześć Harry’ego Pottera - „Harry Potter i Czara Ognia” spędzała czas na cmentarzu w stolicy Szkocji. Gdzie dokładnie? Odpowiedź znajdziesz w tej galerii. Ale Cmentarzy wartych odwiedzenia jest znacznie więcej. Niektóre z nich są, jak ogromne ogrody, inne, to kameralne miejsca pamięci. Są też takie, które oprócz zadumy dają powód do uśmiechu jak np. Wesoły Cmentarz w Rumuni. Położony w niewielkiej wsi Săpânța w północnej części Rumunii. Zdobią go kolorowe drewniane nagrobki, na których wyrzeźbione są scenki z życia mieszkańców wioski. Nie brakuje też dowcipnych wierszyków opisujących zmarłych lub ujawniających przyczyny śmierci. Jakie jeszcze niezwykłe cmentarze warto odwiedzić? Zobacz w galerii poniżej.

