Pod żadnym pozorem nie spożywaj takich jajek. Sporo ryzykujesz. Jakie jajka wybierać w sklepie?

Wybierając jajka warto czytać etykiety. To właśnie na nich znajdują się najważniejsze informacje. Na etykiecie jajek poza danymi dotyczącymi daty ważności i rozmiarze znajdziemy także informacje o sposobie hodowli kur.

Jajka to fundament wielu diet na całym świecie. Są bogate w białko, witaminy i minerały, a ich wszechstronność w kuchni jest nieoceniona. Jednak stojąc przed półką sklepową pełną różnych opakowań, często zastanawiamy się, które jajka wybrać. Kluczową informacją, która pomoże nam podjąć świadomą decyzję, jest rodzaj chowu kur. To on w dużej mierze wpływa na jakość życia kur, a także na walory smakowe i odżywcze jajek.

Jak rozszyfrować kod na jajku?

Każde jajko w Unii Europejskiej musi być oznaczone specjalnym kodem, który informuje o rodzaju chowu, kraju pochodzenia i identyfikatorze producenta. Pierwsza cyfra tego kodu jest najważniejsza, ponieważ określa system chowu kur:

0 - Jajka z chowu ekologicznego: kury mają dostęp do otwartej przestrzeni, karmione są paszą ekologiczną, a zagęszczenie w kurniku jest ograniczone.

1 - Jajka z chowu na wolnym wybiegu: kury mają dostęp do otwartej przestrzeni w ciągu dnia.

2 - Jajka z chowu ściółkowego: kury przebywają w kurnikach, gdzie mogą swobodnie poruszać się po ściółce (np. słomie, trocinach).

3 - Jajka z chowu klatkowego: kury przebywają w klatkach.

Na etykiecie jajek znajdziesz także kod YY-AABBCCDD, który zapisany jest od razu po cyfrze określającej sposób chowu kur. Pierwsze dwie litery (w tym przypadku YY) to zapis kraju pochodzenia. Dalsze litery zawierają kolejne szczegóły - kod województwa, powiatu oraz kod firmy.

W Polsce za najzdrowsze jajka uznaje się od kur zielononóżek. Zawierają one między innymi aminokwasy egzogenne, których nie wytwarza nasz organizm, a są potrzebne go jego prawidłowego funkcjonowania. Dodatkowo jajka od kur zielononóżek posiadają niską zawartość cholesterolu.

Tych jajek pod żadnym pozorem nie spożywaj! Możesz sobie poważnie zaszkodzić

Kupując jajka sprawdzaj, czy wszystkie są świeże. Unikaj oczywiście kupowania pękniętych jaj. Eksperci wskazują, by nigdy nie dodawać jajek bezpośrednio do żywności. Najlepiej wpierw wbić jajko do miski i sprawdzić, czy jest świeże. W ten sposób unikniemy ryzyka zniszczenia całej potrawy i ewentualnego zatrucia. Jeżeli jajko po wbiciu ma dziwny, różowy kolor natychmiast je wyrzuć. Może to oznaczać bakterie. Nie powinno się spożywać również jajek, w których białko i żółtko nie przywierają do siebie.