Znamy pogodę na ferie zimowe! Naukowcy i lekarze załamują ręce. To może być gorsze niż zima stulecia w PRL-u. Mówimy, na co zwracać uwagę

Początek roku 2026 przyniósł atak zimy. Wiele osób 30 grudnia 2025 roku mogło mieć déjà vu. Podobnie jak na przełomie 1978/1979 roku zima zaatakowała znienacka i był to atak potężny. Wtedy skończyło się to słynną zimą stulecia. Czy tak będzie i tym razem? Styczeń 2026 rozpoczął się śnieżne, ale mrozy nieco zelżały. Obecnie w wielu rejonach Polski regularne pada śnieg, a temperatura oscyluje od niewielkich mrozów po wskaźniki dodatnie. Oznacza to, że padający śnieg robi się mokry i nieprzyjemny. Taka aura może utrzymać się jeszcze przez długi czas.

Jaka będzie pogoda na ferie zimowe 2026?

Ferie zimowe 2026 potrwają od 19 stycznia do 1 marca i odbędą się w trzech turach dla różnych województw.:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Synoptycy wskazują, że pogoda w styczniu i lutym będzie trudna. Wszystko za sprawa zmieniających się frontów. Z jednej strony odnotowywane będą nagłe ataki zimy z opadami śniegu oraz mrozami. Z drugiej strony czekają nas etapy ciepła i roztopów. Jak powiedziała w rozmowie z Radiem ZET klimatolożka z UMCS, dr Agnieszka Krzyżewska, podkreśla: „O takiej zimie klasycznej, gdzie temperatury utrzymują się poniżej zera przez długi czas, możemy raczej zapomnieć. Na pewno będą się jednak zdarzać epizody mrozu i śniegu”.

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych pogoda w drugiej dekadzie stycznia 2026 będzie bardziej zimowa. Prognozowane są niewielkie opady śniegu. Z dnia na dzień może robić się jednak cieplej, a temperatury mogą sięgnąć nawet 4 stopni Celsjusza. Zamiast śniegu pojawi się deszcz oraz wiatr. Pod koniec stycznia temperatury zaczną znowu spadać i ponownie pojawi się zimowa aura. Luty 2026 ma nie odbiegać od normy pogodowej ostatnich lat. Zlokalizowane nad Europą wyże mogą sprawić, że będzie mało opadów, a temperatury będą dodatnie.

Jak pogoda może wpłynąć na nasz organizm?

Jeżeli prognozy meteorologów się sprawdza czeka nas bardzo trudna zima. Zmienna pogoda, od mrozów po dodatnie temperatury będzie wpływała na nasze zdrowie i samopoczucie. Obfite opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem sprawią, że problemem mogą być. Przebywanie przez dłuższy czas w niskich temperaturach sprzyja hipotermii, czyli nadmiernemu wychłodzeniu ciała, które może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, omdleń, a w skrajnych przypadkach nawet do zgonu. Nierzadko dochodzi także do odmrożeń – uszkodzeń skóry i głębiej położonych tkanek, pojawiających się, gdy temperatura ciała spada poniżej bezpiecznego poziomu. Mróz powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko nadciśnienia oraz schorzeń sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u seniorów i osób z chorobami serca. Zimne powietrze osłabia również naturalną barierę ochronną błon śluzowych, ułatwiając rozwój infekcji dróg oddechowych i częste przeziębienia. Gwałtowne różnice temperatur, na przykład między ciepłym wnętrzem a mroźnym powietrzem na zewnątrz, mogą wywoływać bóle stawów, migreny oraz problemy z koncentracją. Specjaliści podkreślają, że w sezonie zimowym notuje się więcej zgonów z powodu chorób serca i udarów, dlatego osoby z zaburzeniami krążenia powinny szczególnie uważać i unikać intensywnego wysiłku podczas silnych mrozów.