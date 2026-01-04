Zapisz na drzwiach w Święto Trzech Króli 2026. Oto dlaczego 6 stycznia jest ważnym dniem w Kościele i w tradycji

Święto Trzech Króli, dzień wolny od pracy

Święto Trzech Króli to w Polsce dzień wolny od pracy. Jednak nie zawsze tak było. 6 stycznia wrócił do kalendarza świąt ustawowo wolnych w 2011 roku (wcześniej ostatni taki był w 1960 r.). Święto Objawienia Pańskiego jest także dniem wolnym w wielu innych krajach Europy np.: Austrii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Liechtensteinie, Słowacji, Włoszech, Szwecji, Finlandii i na Cyprze.

Święto Trzech Króli 2026. Orszaki w całej Polsce

6 stycznia kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii, która w polskiej tradycji nazywana jest świętem Trzech Króli. To jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt. Powstało na początku IV w. W jego centrum jest nowo narodzony Jezus Chrystus, który objawia się światu. Na początku IV wieku – 6 stycznia Kościół obchodził święto Epifanii (po grec. objawienia), wtedy jednego dnia świętowano jednocześnie cztery wydarzenia – narodzenie Jezusa, pokłon mędrców, chrzest Chrystusa w Jordanie i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, które obecnie rozłożone są w czasie. Dziś 6 stycznia w czasie liturgii w uroczystość Objawienia Pańskiego święci się kadzidła i kredy, którymi oznacza się drzwi. Ten zwyczaj upowszechnił się na przełomie XV i XVI w. W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując od gospodyni szczodraki, czyli rogale. Śpiewało się kolędy o trzech królach. Współcześnie oprócz tradycyjnej mszy organizowane są orszaki. 6 stycznia 2026 orszaki Trzech Króli jak zawsze przejdą ulicami wielu miast w Polsce i za granicą. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Nadzieją się cieszą!”, nawiązujące do kolędy „Mędrcy świata, monarchowie", której słowa napisał w XVII wieku Stefan Bortkiewicz. Kolęda, znana ze „Śpiewniczka Jana Siedleckiego" wydanego w 1878 roku, przypomina o głębokiej wymowie tego święta, czyli o nadziei, którą przynieśli ze sobą mędrcy ze Wschodu.

Święto Trzech Króli 2026. Co piszemy na drzwiach 6 stycznia?

W święto Objawienia Pańskiego w kościele święci się m.in. kredę, którą katolicy oznaczają swoje drzwi na znak przyznania do wiary. Zazwyczaj zapisują na niej pierwsze litery imion mędrców ze wschodu, czyli Kacper Melchior i Baltazar (K+M+B). Jednak niegdyś pisano słowa: „Christus mansionem benedicat” co oznacza „Niech Chrystus błogosławi dom”. Dlatego wiele osób na swoich drzwiach zapisuje skrót tego hasła i dodaje konkretny rok. W 2026 będzie to wyglądało tak: C+M+B+2026.

Święto Trzech Króli, zwyczaje na świecie

We Włoszech święto Objawienia Pańskiego przybrało zwyczajowa nazwę Befana, a jego symbolem jest wiedźma na miotle. Do miast zjeżdżają jarmarczni sztukmistrze i wesołe miasteczka. Najsłynniejsza feta odbywa się w Rzymie na placu Piazza Navona. Święto Trzech Króli w tym kraju, to także dzień, w którym dzieci otrzymują prezenty. Odnajdują słodycze ukryte w tradycyjnych pończochach lub (jeśli były niegrzeczne) cukrowy węgielek. Dniem wolnym stało się ponownie po interwencji papieża Jana Pawła II w 1986 roku. Z kolei w Hiszpanii organizowane są liczne parady i orszaki, podczas których miasta odwiedzają trzej królowie. Podobnie, jak we Włoszech z tego święta najbardziej cieszą się dzieci, które zgodnie z tradycją prezenty świąteczne otrzymują dopiero 6 stycznia. W wigilie święta na progu domu najmłodsi zostawiają smakołyki dla wędrowców oraz wodę i herbatniki dla ich wielbłądów. Święto Trzech Króli w Austrii jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia kolędnicy przebrani za trzech mędrców niosą gwiazdę – Stern, stąd też ich nazwa Sternsingen. Kolędowanie jest połączone ze zbieraniem, datków na cele charytatywne. W Grecji i na Cyprze święto Trzech Króli (Epifania – objawienie, ukazanie się) jest związane ze święceniem wód. 6 stycznia Papas (grecki kapłan) wrzuca do morza krzyż, za którym wskakują śmiałkowie uczestniczący w procesji na plaży. Ten, kto wyłowi krzyż , według tradycji, będzie cieszył się zdrowiem i dostatkiem przez cały rok.