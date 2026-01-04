Czy nieprzyjęcie księdza po kolędzie to grzech? Kościoł stawia sprawę jasno. Prawie żaden katolik o tym nie wie

Wizyta duszpasterska, czyli kolęda, jest ważnym elementem posługi Kościoła katolickiego, mającym na celu poznanie parafian i wspólną modlitwę.

Coraz więcej osób zastanawia się, czy przyjęcie księdza po kolędzie jest obowiązkowe i czy odmowa wiąże się z grzechem.

Prawo kanoniczne nie nakłada obowiązku przyjmowania księdza po kolędzie, co oznacza, że odmowa nie jest grzechem.

Odmowa przyjęcia księdza po kolędzie może mieć jednak konsekwencje, takie jak problemy z uzyskaniem zgody na ślub kościelny czy bycie chrzestnym – dowiedz się, dlaczego!

Czy można odmówić przyjęcia księdza po kolędzie? Co na ten temat mówi kościół?

W Kościele katolickim wizyty duszpasterskie to ważny element posługi. Mają one na celu poznanie parafian oraz wspólną modlitwę. Niestety, coraz częściej przypominają kabaret nie mający wiele wspólnego z wiarą. Księdza chodzą i zbierają pieniądze, a następnie skrupulatnie notują, kto otworzył im drzwi i ile pieniędzy znalazło się w kopercie. Zgodnie z tradycją Kościoła katolickie wizyty duszpasterskie, czyli kolęda zaczynają się tuż po Bożym Narodzeniu i trwają aż do Ofiarowania Pańskiego, które przypada na 2 lutego.

Nie każdy chce wpuszczać księdza po kolędzie. Często taka decyzja nie ma nic wspólnego z wiarą, a wyniki z bardziej prozaicznych rzeczy, takich jak praca, obowiązki, czy zwykła niechęć do duchownych. Czy w takiej sytuacji popełnia się grzech? Czy wpuszczenia księdza z wizytą duszpasterską to obowiązek każdego Katolika? Okazuje się, że Kościół katolicki ma jasno stanowisko w tej kwestii. W prawie kanonicznym nie istnieją żadne zapiski dotyczące wymogu przyjmowania księdza po kolędzie. Oznacza to, że odmowa wizyty nie może być rozpatrywana w kategoriach grzechu. Nie znaczy jednak, że nie niesie ona za sobą żadnych konsekwencji.

Jakie mogą być konsekwencje nieprzyjęcia księdza po kolędzie?

Duchowni wszystko notują i zapisują. Bardzo często mają oni oznaczone nie tylko, w których domach zostali wpuszczeni z wizytą duszpasterską, ale także, kto z domowników był oceny, a kto nie. Zdarza się, że księża mają zapisane nawet, kto ile włożył pieniędzy do koperty. Jeżeli regularnie będziesz odmawiać przyjęcia księdza z kolędą to możesz mieć w przyszłości problemy z uzyskaniem zgody na zawarcie małżeństwa lub bycia rodzicem chrzestnym.