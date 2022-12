i Autor: Pixabay

Symbole na bożonarodzeniowej choince

Wieszasz na choince łańcuchy? Symbolizują one grzech pierworodny i więzy małżeństwa

Co symbolizują ozdoby na choince bożonarodzeniowej? Ubrana choinka to nieodzowny element Bożego Narodzenia. W każdym domu na święta pojawia się przystrojone drzewko, a bombki, cukierki, lampki i łańcuchy zdobią je przez długi czas. Czy wiesz co oznaczają ozdoby na bożonarodzeniowej choince. Wbrew pozorom wszystko jest symbolem nawiązującym do religii. Sprawdź, co symbolizują bombki, gwiazdki i aniołki wiszące na drzewku.