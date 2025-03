Chcesz zabłysnąć w towarzystwie? Te dwa miejsca musisz odwiedzić w 2025 roku. Oto najgorętsze kierunki na weekend i wakacje w tym roku

Zarówno Malta, jak i Maroko to kierunki całoroczne, które oferują masę atrakcji i gwarancje pogody. Coraz więcej Polaków właśnie z tego względu decyduje się na dłuższe i krótsze wyjazdy do tych miejsc także, a może nawet przede wszystkim poza typowym sezonem urlopowym. W 2024 roku Maltę odwiedziło ponad 3,5 miliona turystów w tym ponad 264 tys. Polaków. Polska znalazła się na 4. miejscu wśród narodów najczęściej odwiedzających ten malowniczy kraj. W tym roku te liczby mogą znacznie się zwiększyć. Z najnowszego raportu Kiwi.com wynika, że w tym roku (dane do 28 lutego) Malta odnotowała wzrost liczby turystów z naszego kraju na poziomie 66 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. O 54 proc. wzrosły rezerwacje biletów lotniczych do Maroka.

Malta i Maroko podróżnicze hity 2025 roku

Jak informują eksperci z Kiwi.com, prawie 40 proc. odwiedzających Maroko decyduje się na dłuższe pobyty, trwające 7-10 dni. Najchętniej odwiedzanymi miastami są Marrakesz i Agadir. Wszystko dzięki dostępności tanich lotów. Bezpośrednie połączenia są dostępne z Warszawy, Wrocławia i Krakowa.

- Najczęściej wybierane trasy to Kraków-Marrakesz, Warszawa-Marrakesz, Kraków-Agadir i Wrocław-Agadir. Luty odnotował szczyt sezonu turystycznego, ale styczeń i marzec również przyciągnęły znaczną liczbę turystów z Polski. Średnia cena lotu wynosi około 168 euro, jednak w marcu można polecieć za 90 euro — z Wrocławia do Agadiru – informuje Kiwi.com

Polaków kusi także Malta. 300 słonecznych dni w roku i całoroczne atrakcje przyciągają tłumy.

- Ten wyspiarski kraj na Morzu Śródziemnym okazuje się idealnym wyborem zarówno na krótkie weekendowe wypady, jak i na dłuższe wakacje. Analiza Kiwi.com wskazuje, że prawie połowa odwiedzających (49 proc.) decyduje się na pobyty 4-6-dniowe, podczas gdy jedna czwarta preferuje dłuższe wakacje trwające 7-10 dni. Najczęściej uczęszczane trasy lotnicze łączą Maltę z głównymi polskimi miastami — Warszawą, Krakowem i Katowicami. Pierwsza połowa roku, szczególnie od lutego do maja b.r. przyniesie największy napływ polskich turystów. Podróżni o ograniczonym budżecie mogą znaleźć loty już od 58 euro, i to jeszcze w marcu – informują eksperci Kiwi.com

Malta na urlop 2025. Dlaczego warto?

Malta przyciąga turystów z całego świata swoją unikalną kombinacją historii, kultury, naturalnego piękna, wyśmienitej kuchni i pogody. Słońce świeci tu 300 dni w roku, a atrakcje dostępne są przez cały rok. Valletta, stolica kraju, jest pełna zabytków, takich jak Katedra św. Jana czy Pałac Wielkiego Mistrza. Mdina, dawna stolica Malty, zachwyca średniowiecznymi murami i wąskimi uliczkami. Megalityczne świątynie Hagar Qim i Mnajdra są starsze niż piramidy i świadczą o dawnej kulturze wyspy. Wyspy Maltańskie oferują wiele naturalnych atrakcji. Blue Lagoon na wyspie Comino to raj dla miłośników nurkowania (podczas targów boot Düsseldorf 2025 - jednych z największych na świecie targów wodnych — Malta została uznana za najlepsze na świecie miejsce do uprawiania tego typu podwodnego sportu) i snorkelowania.

- Urok Malty wykracza daleko poza jej słynne dziedzictwo Zakonu Maltańskiego i Templariuszy. Obowiązkowym punktem zwiedzania jest Katedra św. Jana, kulturowy kamień węgielny Wysp Maltańskich, który pełni również funkcję prestiżowego miejsca różnych wydarzeń kulturalnych. Miłośnicy muzyki mogą cieszyć się spektakularnymi festiwalami chórów z udziałem orkiestr grających na żywo utwory znanych kompozytorów. Ten wyspiarski kraj jest równie sławny ze swoich podwodnych przygód. Krystalicznie czyste wody Morza Śródziemnego przyciągają miłośników nurkowania z całego świata, oferując różnorodne doświadczenia, dostosowane do wszystkich poziomów umiejętności, zarówno podczas wycieczek lądowych, jak i łodzią. Nie zapomnij o Mdinie, cichym mieście Malty. Zostało założone ponad 4000 lat temu i pozostaje najstarszym ufortyfikowanym średniowiecznym miastem na wyspie, położonym na szczyciewzgórza. Samochody nie są tu dozwolone, ale można skorzystać z dorożki – opisują eksperci Kiwi.com

Maroko na wakacje i weekend. Co oferuje jeden z najpopularniejszych kierunków 2025 roku?

Według ekspertów najlepszy czas na odwiedzenie tej części świata jest zima i wiosna. Styczeń w Maroko oferuje przyjemne temperatury około 23-25 stopni C, podczas gdy latem nierzadko można doświadczyć tych przekraczających 50 stopni C. Jednym z najpopularniejszych miast, które warto odwiedzić, jest Marrakesz miejsce pełne magii i tajemnic.

- Będąc w Marrakeszu, poza przechadzaniem się po dawnych medynach i targowaniem na lokalnych sukach, odwiedzający mogą posmakować najnowszego trendu turystycznego - „nocturism”. Wielu lokalnych touroperatorów oferuje wycieczki na pustynię, podczas których podróżni mogą spędzić noc pod gwiazdami, a przy tym zanurzyć się w kulturze Berberów. Miłośnicy mody i przyrody nie powinni przegapić Jardin Majorelle – rozległego raju botanicznego o powierzchni ponad 9000 metrów kwadratowych, uznawanego za jeden znajbardziej urzekających i zagadkowych ogrodów Maroka. Historia ogrodu przybrała znaczący obrót w 1980 roku, kiedy ikony mody Yves Saint Laurent i Pierre Bergé postanowili zamieszkać w dawnej rezydencji Jacques'a Majorelle'a, zmieniając jej nazwę na Villa Oasis. Saint Laurent, znany ze swoich projektów kostiumów teatralnych, często szukał inspiracji twórczej dla swoich kolekcji haute couture podczas swoich pobytów w Maroku - opisuje Kiwi.com

Maroko to także raj dla fanów sportów wodnych. Jeśli jesteś w tej grupie, wybierz Agadir. Piękne miasto nad Oceanem Atlantyckim, które oferuje wiele atrakcji. Szeroka, piaszczysta plaża, która ciągnie się na długości pięciu kilometrów. To idealne miejsce na relaks, kąpiele słoneczne i sporty wodne.

- Agadir i Assouira zapewniają idealne warunki wietrzne każdego dnia, a przybrzeżne placówki oferują naukę surfingu, zarówno lekcje prywatne, jak i grupowe, dostosowane do długości naszych wakacji – zapewniają eksperci Kiwi.com

Agadir to także miejsce idealne dla fanów historii. Znajduje się tu Kasbah Oufella. Twierdza z XVI wieku, położona na wzgórzu, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto i ocean. Choć większość budowli została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1960 roku, ruiny i widok na panoramę miasta robią wrażenie. Działa tu także jedno z największych targowisk w Maroku. Na Souk El Had można znaleźć wszystko, od świeżych produktów po rękodzieło, przyprawy i tkaniny. Targowisko jest otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałków i jest doskonałym miejscem na zakupy i poznanie lokalnej kultury. Warto też odwiedzić rekonstrukcje tradycyjnej medyny, stworzonej przez włoskiego architekta Coco Polizzi. Są tu wąskie uliczki, tradycyjne domy i warsztaty rzemieślnicze, które przenoszą nas w czasie do dawnego Maroka. Fani przyrody powinni wybrać się do Paradise Valley. Rajska dolina jest położona w górach Atlas, około 20 km od Agadiru. To idealne miejsce na trekking, piknik i kąpiele w naturalnych basenach. Dolina jest otoczona bujną roślinnością i malowniczymi krajobrazami. Jedną z większych atrakcji przyrodniczych jest także Park Narodowy Souss-Massa, położony na południe od Agadiru. Są tu różnorodne gatunki roślin i zwierząt, w tym flamingi, ibisy i gazele. To doskonałe miejsce na obserwację ptaków i piesze wędrówki.

