To nowy urlopowy raj Polaków. Słońce świeci tam 300 dni w roku. Od kwietnia lotów na Maltę będzie jeszcze więcej

Malta, z jej niezwykłym dziedzictwem kulturowym, wspaniałą pogodą i malowniczymi krajobrazami, odnotowała wyjątkowy rok w 2024 roku. Po historycznym wyniku 3 milionów turystów w 2023 roku Malta przywitała aż 3,56 miliona odwiedzających w 2024 roku, co stanowi wzrost o niemal 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jednym z kluczowych miejsc, które przyciągnęły turystów, była wyspa Gozo, którą odwiedziło 2 miliony gości z zagranicy. Natomiast historyczne miejsca Malty, takie jak Valletta czy Mdina przyciągnęły 1,6 miliona turystów, co stanowi wzrost o 300 tysięcy w porównaniu do roku 2023. Dla 80 proc. zagranicznych turystów była to pierwsza wizyta na Malcie, co świadczy o rosnącej atrakcyjności tego kraju na mapie turystycznej świata.

- Tak dobrego roku, to się nikt z nas nie spodziewał. Oczywiście szacowaliśmy, iż wzrost turystów będzie na poziomie 200-300 tys., ale nie pół miliona – mówi John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Jak pisaliśmy wyżej, sporą cegiełkę do rekordowego roku w maltańskiej turystyce dołożyli Polacy. W porównaniu do 2023 roku, w ubiegłym roku Maltę odwiedziło 58 proc. więcej turystów z naszego kraju. Polacy są na 4. miejscu wśród narodów najchętniej odwiedzających ten kraj. W 2024 roku wyprzedziliśmy Niemców. Prym wiodą Brytyjczycy, Włosi i Francuzi. Co ciekawe, tylko w grudniu ubiegłego roku, polscy turyści uplasowali się na 3. pozycji spośród europejskich narodów, które najtłumniej odwiedziły to wyspiarskie państwo. John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, wskazuje na kilka kluczowych czynników tego sukcesu. Pierwszym jest całoroczny charakter Wysp Maltańskich, które oferują słoneczną pogodę przez 300 dni w roku. Kolejnym elementem jest rozbudowana siatka bezpośrednich połączeń lotniczych, bogata oferta turystyczna rozpisana na poszczególne miesiące oraz śródziemnomorski charakter Malty.

Loty z Polski na Maltę. Nowe połączenia w 2025 roku

Obecnie dostępnych jest około 40 lotów tygodniowo z polskich lotnisk na Maltę, a siatka połączeń będzie dalej rozbudowywana. Jak informuje biuro Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, z początkiem kwietnia lotnisko we Wrocławiu zwiększy liczbę połączeń z Maltą — z 5 do 7 tygodniowo. Codzienne bezpośrednie loty będą także z Krakowa. Od 2 kwietnia nowe połączenie na Maltę uruchamia Ryanair. Z lotniska w Rzeszowie będzie można polecieć na Maltę dwa razy w tygodniu. 16 kwietnia nowe połączenie uruchamia narodowy przewoźnik. PLL LOT oferuje cztery połączenia z Warszawy tygodniowo.

- Z każdej strony w Polsce widzimy wzrost częstotliwości połączeń i tym samym miejsc w samolotach, co przełoży się na lepsze wyniki w 2025 roku. Wiemy już, iż w styczniu Malta znalazła się w top 3 kierunków wybieranych przez podróżnych Wroclaw Airport – mówi, mówi John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Dlaczego turyści uwielbiają Maltę?

Malta przyciąga turystów z całego świata swoją unikalną kombinacją historii, kultury, naturalnego piękna, wyśmienitej kuchni i pogody. Słońce świeci tu 300 dni w roku, a atrakcje dostępne są przez cały rok. Valletta, stolica kraju, jest pełna zabytków, takich jak Katedra św. Jana czy Pałac Wielkiego Mistrza. Mdina, dawna stolica Malty, zachwyca średniowiecznymi murami i wąskimi uliczkami. Megalityczne świątynie Hagar Qim i Mnajdra są starsze niż piramidy i świadczą o dawnej kulturze wyspy. Wyspy Maltańskie oferują wiele naturalnych atrakcji. Blue Lagoon na wyspie Comino to raj dla miłośników nurkowania (podczas targów boot Düsseldorf 2025 - jednych z największych na świecie targów wodnych — Malta została uznana za najlepsze na świecie miejsce do uprawiania tego typu podwodnego sportu) i snorkelowania. Golden Bay jest jedną z najpiękniejszych plaż, idealną do opalania i pływania. Wyspa Gozo to spokojniejsza alternatywa, gdzie można podziwiać spektakularne klify i zatoki. Na Malcie nie brakuje aktywności na świeżym powietrzu. Można tu uprawiać sporty wodne, takie jak windsurfing, kajakarstwo czy żeglarstwo. Wyspa oferuje także wiele tras pieszych i rowerowych, które pozwalają odkrywać jej urokliwe zakątki. Wieczorami warto wybrać się do jednej z licznych restauracji, aby spróbować maltańskich specjałów. Maltańska kuchnia to połączenie smaków śródziemnomorskich. Pastizzi, czyli małe ciastka nadziewane serem ricotta lub purée z groszku, są dostępne na każdym rogu. Fenek, czyli potrawa z królika, to narodowe danie, które warto spróbować. Lampuki Pie to tradycyjne danie rybne, serwowane jesienią. Malta to także prawdziwy raj dla miłośników kina i turystyki filmowej. Dzięki swojej malowniczej scenerii, bogatej historii i różnorodnym lokalizacjom, wyspa stała się popularnym miejscem kręcenia filmów i seriali. Jednym z najpopularniejszych miejsc jest Popeye Village — wioska zbudowana specjalnie na potrzeby filmu „Popeye" z 1980 roku, w którym w roli głównej wystąpił Robin Williams. Z kolei w Vallecie warto odwiedzić Fort Ricasoli, który stał się rzymskim Koloseum w „Gladiatorze”, posłużył jako tło dla starożytnej Troi w filmie z Bradem Pittem w roli Achillesa z 2024 roku, „zagrał” także Aleksandrię w filmie „Agora”. Mdina wystąpiła jako „Królewska Przystań” w pierwszym sezonie popularnego serialu „Gra o Tron”. Z kolei Azure Window na Gozo (które niestety zawaliło się w 2017 roku) pojawiło się w pierwszym w serialu jako miejsce ślubu Khaleesi i Drogo. Filmów i seriali kręconych na Malcie jest kilkadziesiąt, a filmowcy wciąż wybierają wyspiarski kraj na scenerię swoich produkcji. Wycieczka ich szlakiem może być jedną z form zwiedzania.

