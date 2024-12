Jeśli zastanawiasz się, gdzie jest ciepło w grudniu, ale nie brakuje świątecznego klimatu, Malta może być dobrym wyborem. Temperatura oscylująca wokół 15-20 stopni Celsjusza, do tego brak tłumów, dzięki czemu wiele miejsc zwiedza się o wiele przyjemniej. A przy okazji nie brakuje tu świątecznej atmosfery. Mieniące się kolorowymi światełkami uliczki, szopki bożonarodzeniowe, a także świąteczne przysmaki oraz wiele imprez to wystarczające powody do tego, by odwiedzić Maltę w grudniu.

Malta. 5 miejsc, które warto odwiedzić, aby poczuć magię Bożego Narodzenia

Valletta. Stolica Malty nie jest wymieniona jako pierwsza w tym zestawieniu wyłącznie z uwagi na swoją rangę. To miasto — muzeum pod gołym niebem obfituje lub będzie obfitować w pokaźną ilość atrakcji w okresie okołoświątecznym. Pierwsza z nich czeka, zanim wejdzie się do Valletty. Jak co roku, na popularnym placu Pjazza Tritoni, zorganizowano mikołajkowe wesołe miasteczko: Fairyland — Santa City. Goście mają do dyspozycji możliwość zobaczenia spektakularnego widoku na Valletcie z Koła Rudolfa czy pojeździć na lodowisku w Spichlerzach Floriana. Do tego jeszcze należy zaliczyć targ rzemieślniczy, gdzie można zaopatrzyć się w pamiątki. Po zaliczeniu Fairyland warto kierować się w stronę głównego wejścia. Przy bramie miejskiej na gości czeka ogromna 7-piętrowa choinka. Ale nie jest to zwykłe drzewko świąteczne. Zostało ono ozdobione tradycyjnymi maltańskimi dekoracjami takimi jak: gallarija (maltańskie balkony) latarnie, kolorowe okiennice. Oczywiście nie zabrakło świątecznych światełek oraz bombek. Wchodząc w głąb Valletty, warto udać się w okolice ulic: Handlowej, Południowej oraz Republiki. To tam przygotowano świetlne dekoracje, które nadają Valletcie specjalny, świąteczny charakter. Z kolei na placu św. Jana można oglądać chrystusowy żłobek. Ponadto w okresie bożonarodzeniowym będzie można na ulicach stolicy Malty natknąć się na występy chórów muzycznych, lokalnych piosenkarzy oraz zespołów.Jeżeli już mowa o kulturze w świątecznym wydaniu, to nie można przegapić okazji, aby udać się do MICAS. To nowo utworzone centrum sztuki współczesnej na Malcie oferuje w dniach 7-8 grudnia darmowy wstęp dla rodzin. Siggiewi. Po świąteczne wrażenia warto także udać się poza Vallettę. Jak co roku ogrody letniej rezydencji prezydenta Malty — Pałacu Verdala — przeistaczają się The Magical Illuminated Trail — magiczny szlak, które rozświetlają specjalnie skonstruowane na tę okazję lampiony. Po raz piąty setki z nich będą tworzyły aż 14 obszarów tematycznych. Do tego sąsiadujący stragan bożonarodzeniowy, gdzie można posilić się sezonowymi przysmakami, ręcznie robionymi ozdobami czy zabawkami dla najmłodszych. Rabat. Podobnie jak każda najmniejsza miejscowość na Malcie ma swoją festę, nie inaczej jest z bożonarodzeniowymi miasteczkami. Przykładem tego jest Natalis Notabilis w Rabacie (tym na Malcie — nie na Gozo). Jego tegoroczna, 6. edycja przejdzie do historii, zanim na dobre się rozpocznie. A to z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony wystawców. Aż 90 stoisk będzie tworzyło tegoroczną Natalis Notabilis. Nowe świąteczne oświetlenie, nowe zimowe chaty, nowe atrakcje — to wszystko ma stanowić o wyjątkowości tego bożonarodzeniowego miasteczka w Rabacie. Oczywiście będzie można zaopatrzyć się w różnorodne produkty rzemieślnicze, tradycyjne świąteczne potrawy i słodycze. Do tego będą odbywać się koncerty muzyczne. Warto wybrać się do Rabatu w dniach 6-15 grudnia. Mtarfa. To miasteczko warto zapamiętać z uwagi na jedną datę - 13 grudnia. Tego dnia odbędzie się ostatnia w tym roku festa na Malcie. Festa to tradycyjne, religijne święto organizowane przez poszczególne parafie. Towarzyszy im zawsze podniosła, kolorowa i wesoła atmosfera, na co składają się pokazy fajerwerków, koncerty oraz procesja — przemarsz z lokalnym świętym. W tym wypadku będzie to święta Łucja. Warto to zobaczyć, bo to jedna festa, która odbywa się w okresie bożonarodzeniowym. Gozo. Klimat świąteczny jest odczuwalny nie tylko na „głównej” wyspie Malta, ale także na siostrzanej Gozo. Warto udać się tam promem, aby zwiedzić wioskę betlejemską w mieście Għajnsielem. W 2007 roku na powierzchni 20 tys. m2 zbudowano tam wioskę wzorowaną na Betlejem z czasów Jezusa. Szopka w Għajnsielem jest wyjątkowa, bo to szopka żywa. Co roku w tygodniach poprzedzających święta 150 mieszkańców, a także wolontariuszy z Gozo i Malty przebiera się w stroje sprzed 2000 lat i odgrywa sceny z Ewangelii. Szopka będzie dostępna dla publiczności już od 15 grudnia.

