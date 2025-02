Dzień Świętego Patryka 2025. Wyhoduj koniczynę i rzuć się w wir szalonego tańca. Oto historia i kalendarz imprez tego święta w Polsce i na świecie

Dzień Świętego Patryka obchodzony jest zawsze 17 marca. W 2025 jedno z najpopularniejszych „zielonych" świąt wypada w poniedziałek. Najważniejszym i głównym atrybutem Dnia Świętego Patryka jest liść trzylistnej koniczyny, czyli shamrock. Ten zielony symbol Irlandii, według legendy, święty Patryk wykorzystał do zobrazowania istoty Trójcy Świętej. 17 marca shamrock jest noszony na ubraniach przez Irlandczyków na całym świecie, jej wizerunek widnieje nawet na odznakach czapek Gwardii Irlandzkiej.

Spis treści

Dlaczego Irlandia świętuje Dzień Świętego Patryka?

Święty Patryk urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. Gdy miał 16 lat został porwany i przetransportowany do Irlandii, gdzie jako niewolnik zajmował się wypasem owiec. Według legendy właśnie w tym czasie został szczególnie natchniony przez Boga i dzięki jego pomocy zdołał uciec z wyspy 4 lata później. Wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską Irlandię na chrześcijaństwo. Po kilku latach już jako biskup wrócił i prowadził działalność misyjną. Przez 40 lat, uczynił wiele cudów, które pomagały w nawracaniu Irlandczyków. Praca świętego Patryka doprowadziła do chrystianizacji środkowej, zachodniej i północnej części wyspy oraz wprowadziła zorganizowaną formę działalności kościelnej. Z jego działalnością związanych jest wiele legend. To, że w Irlandii nie ma węży, ma być zasługą świętego. Podobno za pomocą drewnianej laski św. Patryk przegonił gady do morza i zakazał im wracać do Irlandii. Inna historia opowiada o tym, jak jeden z węży został przechytrzony. Św. Patryk zbudował skrzynkę i zaprosił pełzającego jegomościa do środka. Po długich dyskusjach, w których wąż twierdził, że skrzynka jest dla niego za mała, by udowodnić swoją rację, wszedł do skrzynki, po czym św. Patryk zatrzasnął wieko i wrzucił skrzynkę do morza. Święty Patryk zmarł dokładnie 17 marca 461 roku i od tamtego czasu, Irlandczycy dziękują mu za jego działalność.

Dzień Świętego Patryka. Historia i ciekawostki

W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy. Kolor zielony jest symbolem kraju, więc mieszkańcy paradują cały dzień poprzebierani w stroje o tym kolorze. Oprócz wspominanej już trzylistnej koniczyny atrybutem tego dnia jest także czterolistna — ten, kto ją znajdzie, może liczyć na ogromne szczęście. Ponadto z tym dniem kojarzy się również skrzat w zielonej czapce zamieszkujący Irlandię, podkowa na szczęście i tradycyjne zielone piwo, które można znaleźć w specjalnych budkach na ulicach, pubach i sklepach. Tego dnia pije się duże ilości whiskey oraz legendarnego piwa Guinness. Najbardziej uroczyście obchodzi się to święto w Dublinie, tam odbywa się kilkudniowy festiwal muzyki, tańca i sztuki. Dzień Świętego Patryka ma wielu sympatyków na całym świecie. W Europie najczęściej radosne toasty zielonym piwem wznoszą mieszkańcy Holandii, Niemiec czy Półwyspu Apenińskiego, a na świecie w USA, Australii, i krajach Azji. Szczególnie hucznie Dzień Świętego Partyka obchodzą Amerykanie. Do najbardziej widowiskowych należy parada w Nowym Jorku. W Chicago tradycyjnie w Dzień Świętego Patryka – przepływająca przez miasto rzeka zabarwia się na zielono.

Dzień Świętego Patryka 2025 w Dublinie

Parada na Dzień Świętego Patryka w Dublinie od lat przyciąga tłumy z całego świata. Jej historia sięga XIX wieku, kiedy Irlandczycy zaczęli organizować marsze i uroczystości ku czci swojego patrona. Jednak dopiero w XX wieku, mieszkańcy Dublina postanowili uczynić z tego dnia nie tylko religijne święto, ale także celebrację irlandzkiej kultury i tożsamości. Co roku, 17 marca, ulice Dublina zamieniają się w scenę dla artystów, którzy opowiadają historię Irlandii – od jej mitologii, przez literaturę, aż po współczesne osiągnięcia. W 2014 roku tematem przewodnim były „Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość". Uczestnicy odtworzyli m.in.bitwę pod Clontarf z 1014 roku, a także nawiązali do literatury Samuela Becketta i mitologicznych opowieści o Celtyckim Tygrysie. W tym roku hasłem przewodnim jest „Eachtraí”, co w języku irlandzkim oznacza „przygody”. Temat parady ma nawiązywać do irlandzkiej odwagi, kreatywności i zdolności do przekształcania wyzwań w niezapomniane przygody. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na kulturę irlandzkich Travellerów i Romów. Jednym z najważniejszych momentów parady ma być pokaz wytwarzania kół do wozów, to tradycja która zanikła w Irlandii. Wstęp na paradę jest bezpłatny, ale dostępne są bilety na trybuny dla tych, którzy chcą mieć najlepsze miejsca do oglądania. Ceny biletów na trybuny zaczynają się od 30 euro (ok.125 zł.).

Parada jest kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Świętego Patryka, ale imprez jest znacznie więcej. Festiwal w Dublinie to czterodniowe święto pełne parad, koncertów, warsztatów i pokazów sztuki. Zielone stroje, koniczynki, dźwięki dud i śmiech wypełnią ulice miasta. Po paradzie tłumy kierują się do pubów, takich jak słynny Temple Bar, gdzie celebracja trwa do późnych godzin nocnych.

Dzień Świętego Patryka 2025. Jak obchodzi się to święto na świecie?

Jak pisaliśmy wyżej, imprezy z okazji Dnia Świętego Patryka odbywają się w wielu miejscach na świecie. 17 marca wzdłuż Piątej Alei, w Nowym Jorku przejdzie parada z okazji z udziałem orkiestr dętych, grup tanecznych i irlandzkich społeczności. 15 marca w Chicago odbędzie się tradycyjne barwienie rzeki Chicago na zielono. Nie zabraknie także tradycyjnej parady oraz imprez z irlandzką muzyką i jedzeniem. Świętować będzie także Australia. 16 marca w Sydney zaplanowano paradę i festiwal w Hyde Parku, z koncertami, pokazami tańca i irlandzkimi przysmakami. Tego samego dnia parada przejdzie także przez centrum Londynu. Zakończy ją festiwal na Trafalgar Square z muzyką na żywo i tradycyjnymi potrawami. Imprez z okazji Dnia Świętego Patryka nie zabraknie również na Karaibach. W Montserrat święto potrwa od 15 do 17 marca. To jedyna poza Irlandią wyspa, gdzie Dzień Świętego Patryka jest świętem narodowym. Wydarzenia obejmują parady, koncerty i tradycyjne potrawy.

Dzień Świętego Patryka w Polsce 2025. Imprezy

Choć Dzień Świętego Patryka pochodzi z Irlandii, to również w Polsce znalazł swoich sprzymierzeńców. Tego dnia odbywają się koncerty, imprezy i pokazy tradycyjnego tańca. 17 marca jest też dobrą okazją do skosztowania tradycyjnych irlandzkich potraw. W pubach można napić się irlandzkiego piwa. W tym roku z okazji święta w kinie Muranów w Warszawie będzie można zobaczyć dokument „Steps of Freedom — Historia Tańca Irlandzkiego”. Film, który pokazuje ewolucję tradycyjnego tańca irlandzkiego. W klubie Południk 2.0 w Warszawie zaplanowano wieczór z muzyką irlandzką i zielonym piwem. W programie koncert niespodzianka z irlandzkimi brzmieniami oraz tematyczne gadżety do wygrania. Organizatorzy zachęcają do założenia zielonych akcentów w stroju. 16 marca w Białymstoku, w Nie Teatrze odbędzie się koncert zespołu Shamrock. W Poznaniu w Centrum Kultury Zamek organizuje warsztaty tańca irlandzkiego. Odbędą się od 16 do 17 marca. Informacje oraz spis imprez z okazji dnia Świętego Patryka w naszym kraju, publikuje w mediach społecznościowych Ambasada Irlandii w Polsce.

ZOBACZ TEŻ: To nowy urlopowy raj Polaków. Słońce świeci tam 300 dni w roku. Od kwietnia lotów na Maltę będzie jeszcze więcej

Autor: