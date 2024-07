Zerwij, wysusz i zrób domowy preparat na ziemiórki. Ta roślina skutecznie rozprawi się z małymi czarnymi muszkami

Jedno z najstarszych znanych ziół leczniczych rośnie na łąkach i miejskich trawnikach, ale warto posadzić je także w ogrodzie. Już wieki temu rumianek był uznawany za lekarza roślin, bo dzięki niemu warzywa lepiej rosły. Świetnie rozprawi się także z ziemiórkami. Jakie jeszcze właściwości ma rumianek?

Rumianek na ziemiórki. Domowy preparat na małe czarne muszki

Napar z koszyczków rumianku jest skutecznym preparatem w walce z ziemiórkami. Trzeba jedynie pamiętać, by był on bardzo skoncentrowany. Potrzebujemy około 50 g suszonych kwiatów rumianku na 0,5 l wody. Kwiaty zalewamy wrzątkiem i zostawiamy pod przykryciem do ostygnięcia. Chłodnym naparem, podlewamy rośliny szczególnie przy łodygach. Zabieg powtarzamy 3 razy w odstępach 4 dni. Jeśli chcemy zebrać rumianek samodzielnie, najlepszą porą będzie słoneczne popołudnie. Ważne, by zrywać je w miejscach z dala od rolniczych upraw i ruchu ulicznego. Najlepsza będzie podmiejska łąka. Rumianek można pomylić z innymi kwiatami, dlatego dla pewności warto rozetrzeć kwiat w dłoniach. Tego zapachu nie da się pomylić. Kwiaty rozkwitają od wiosny do późnego lata.

Rumianek w ogrodzie. Posadź, jeśli chcesz mieć zdrowe warzywa

Chociaż rumianek to roślina kojarzona głównie z łąkami, to warto posadzić to zioło we własnym ogrodzie. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko zebrać kwiaty do naparów z pewnego źródła, ale także przyczynimy się do lepszego wzrostu innych roślin. Dawniej rumianek nazywany był lekarzem ogrodu, bo kwiaty i warzywa, obok których zakwitał rosły zdrowe i mocne. Wszystko za sprawą olejków — chamazulen, bisabolol, które zawiera. Warzywa, które rosną obok rumianku, zawsze są zdrowsze i większe. Zioło ma znakomity wpływ szczególnie na kapustę, cebulę i czosnek.

Rumianek. Właściwości zdrowotne

Herbata z rumianku jest jednym z najstarszych lekarstw na niestrawność i zszargane nerwy. Przez wieki była uważana za najlepszy środek na bezsenność. Do dziś zioło jest wykorzystywane w medycynie. Rumianek ma właściwości rozkurczające mięśnie gładkie. Jest pomocny w łagodzeniu bolesnych miesiączek i zapobiega wzdęciom. Działa także przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i uspokajająco. Ma również właściwości przeciwbakteryjne, przyspiesza gojenie się ran. Herbata z rumianku będzie pomocna także przy bólach gardła. Regularne picie herbaty rumiankowej ma zbawienny wpływ na pracę jelit i nerek. Z rumianku można przygotować herbaty, napary, nalewki i kosmetyki.

