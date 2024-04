Wlewam do doniczki 2 razy w tygodniu i pozbyłam się ziemiórek. Działa niczym trutka na szkodniki. Domowy sposób na ziemiórki

Wlewam do doniczki 2 razy w tygodniu i pozbyłam się ziemiórek. Działa niczym trutka na szkodniki

Ziemiórki w doniczkach to prawdziwa zmora. Nie dość, że latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu, to na dodatek niezwykle ciężko jest się ich pozbyć, a to prawdziwe szkodniki. Młode ziemiórki najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie roślina marnieje. Wiele osób zapewne teraz zapyta, jak pozbyć się ziemiórek z doniczki. Kiedy zobaczyłam małe muszki w doniczkach swoich roślin, przygotowałam intensywny i aromatyczny napar z rumianku, a następnie wlałam go do zaatakowanej przez szkodniki ziemi. Zabieg powtarzam 2 razy w tygodniu, a już po 2 tygodniach po ziemiórkach nie było ani śladu. Do przygotowania naparu potrzebujesz około 10 saszetek rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj, aż wystygnie. Wtedy jest gotowy do użycia.

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin? Domowe sposoby

Innym domowym sposobem na ziemiórki jest preparat przygotowany z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj, aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Na przyszłość, jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.