Małe muszki zaatakowały Twoje rośliny doniczkowe? Zalej to wrzątkiem, ostudź i podlej szybko swoją roślinę. Ziemiórki znikną raz na zawsze. Zwalczanie ziemiórek

Małe muszki zaatakowały Twoje rośliny doniczkowe? Zalej to wrzątkiem, ostudź i podlej szybko swoją roślinę

Ziemiórki to prawdziwa zmora. Nie dość, że latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu. Niestety ziemiórek niezwykle ciężko jest się pozbyć, a to prawdziwe szkodniki. Młode ziemiórki najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie roślina marnieje. Jak zwalczyć ziemiórki ze swoich roślin w domu? Tu pomocny może okazać domowy środek na ziemiórki przygotowany z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin w domu?

Do zwalczania ziemiórek w domu można oczywiście zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Często polecane są na przykład preparaty na ziemiórki z nicieniami, które są naturalnymi wrogami ziemiórek, dlatego powinny rozprawić się z owadami bez najmniejszego problemu. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że walka z ziemiórkami wymaga czasu z uwagi na to, że musimy zniszczyć owady we wszystkich stadiach rozwoju. Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.