Przygotowuję aromatyczną herbatkę i podlewam nią kwiatki. Ziemiórki uciekają w popłochu, a rośliny rosną zdrowe i wolne od obrzydliwych robaków. Sposób na ziemiórki

Dlaczego ziemiórki są szkodliwe dla roślin?

Ziemiórki pleniówki (łac. Sciara militaris) to niewielki muszki o długich nogach i smukłym ciele. Często mylone są z muszkami owocówkami, ale żerują przede wszystkim na kwiatach. Dorosłe osobniki nie są problemem i nie stanowią zagrożenia dla roślin. Inaczej jest w przypadki larw. Te potrafią wyrządzić niemałe szkody. Larwy ziemiórki charakteryzują się przezroczystym ciałem i czarną głową. Larwy wylęgają się w wilgotnej glebie po około kilku dniach. Domowe warunki są wprost idealne dla ziemiórek. Uwielbiają one ciepło i wilgoć. Larwy ziemiórek żerują w glebie korzystając z zawartej tam materii organicznej. W sytuacji gdy zaczyna brakować im wilgoci zaczynają poszukiwać pożywienia i wtedy zaczynają proces uszkadzania roślin. Ziemiórki niszczą młode korzenie i pędy. W najgorszym przypadku ziemiórki mogą zniszczyć cały system korzeniowy.

Kiedy widzę ziemiórki w doniczce to robię herbatkę. Już jedno podlewanie sprawia, że robaki znikają

Mało osób zdaje sobie sprawę, że jednym z najskuteczniejszych preparatów na ziemiórki jest rumianek Skutecznie niszczy on larwy i zapobiega ich rozmnażaniu. Kiedy tylko zauważę ziemiórki na swoich kwiatach to szykuję rumiankową herbatkę. Co ważne, musisz to być intensywny wywar. Najlepiej zaparzyć około 8/10 torebek rumianku na 0,5 litra wody. Jak herbatka się zaparzy i przestygnie to jest już gotowa do użycia. Podlewaj nią rośliny opanowane przez ziemiórki. Efekty widać już po pierwszym zastosowaniu, jednak aby kuracja była w pełni skuteczna nalewać podlewać kwiaty takim wywarem 3 lub 4 razy do około dwa tygodnie.