Zamioklukas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej.

Zamiokulkas ma żółte liście? Przestań robić tę jedną rzecz, a kwiat szybko wróci do zdrowia

Jednym z najczęstszych powodów żółknięcia liści zamikulkasa jest złe podlewanie. Tak roślina reaguje na zbyt dużą wilgotność gleby. Niestety, jeśli liście zrobią się żółte, nie da się już przywrócić zielonej barwy. Jednak roślinę można uratować. Wystarczy obciąć żółte łodygi i przesadzić kwiat do nowego, suchego podłoża. Podlać, niewielką ilością wody, dopiero za tydzień. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Jak pobudzić zamiokulkasa do wzrostu? Domowa odżywka z żelatyny

Domowa odżywka może pomóc w pielęgnacji i sprawić, że zamioklukas zamiolistny zacznie wypuszczać nowe liście. Warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

