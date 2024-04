Trę na wióry, zalewam wodą i opryskuję rośliny. Na drugi dzień mszyce czarnieją i spadają martwe na ziemię. Domowy oprysk na mszyce

Wiosną rozsypuję to pod krzaczkami malin. Latem zbieram pełne kosze owoców. Naturalny nawóz do malin

Ścieram na tarce, dodaję wody i opryskuję rośliny. Mszyce przestają być problemem

Mszyce w Polsce to powszechny problem. Co ciekawe, w samym ekosystemie nie są ona traktowane jako typowe szkodniki. Stanowią pokarm dla innych gatunków, jednak gdy pojawią się w ogrodzie potrafią wyrządzić niemałe szkody. Mszyce atakują przede wszystkim łodygi roślin doprowadzając za zahamowania rozwoju rośliny. W skrajnych przypadkach mszyce potrafią sprawić, że roślina obumrze. Mszyce na roślina pojawiają się bardzo szybko i jeszcze szybciej się rozmnażają, dlatego też ważna jest prewencja. Działaj, gdy tylko zauważysz pierwsze osobniki na swoich roślinach. W pozbywaniu się mszyc świetnie sprawdzi się domowy oprysk z szarego mydła. Zetrzyj 20 gram szarego mydła, dodaj litr wody i przelej całość to butelki z atomizerem. Tak przygotowaną mieszanką opryskaj rośliny, na których żerują mszyce. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać wieczorami, gdy szkodniki są mniej aktywne. Roztwór z mydła wnika w ciało mszyc i powoduje ich uduszenie.

Czy szare mydło jest bezpieczne dla roślin?

Oprysk szarego mydła jest całkowicie bezpieczny dla roślin. Jest całkowicie biodegradowalne oraz nie pozostawia śladów w glebie. Pamiętaj, by do oprysku wybierać naturalne mydło bez dodatków zapachowych. Uważa się, że szare mydło jest bezpieczne także dla pożytecznych owadów, takich jak pszczoły i motyle. Eksperci wskazują jednak, by przygotowując oprysk z szarego mydła nie stosować zbyt wysokiego stężenia. Może one doprowadzić do uszkodzenia roślin.

