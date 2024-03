Mieszam z wodą w stosunku 1:10 i opryskuje bukszpan. Już po jednym oprysku mam spokój z ćmą bukszpanową. Martwe larwy opadają na ziemię. Jak się pozbyć ćmy bukszpanowej?

Mieszam z wodą i opryskuję bukszpan. Mój sposób na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa to poważny problem. To wyjątkowo uciążliwy i skuteczny szkodnik, który z zawrotnym tempie może zniszczyć wszystkie krzewy bukszpanu. W przypadku pojawienia się ćmy bukszpanowej należy działać natychmiastowo. Jeżeli na krzewie bukszpanu zauważyłeś pojedyncze osobniki ćmy to skuteczny będzie naturalny oprysk na bazie octu. Wymieszaj klasyczny ocet spirytusowy z wodą w stosunku 1:10, możesz dodać również kilka łyżek oleju rzepakowego. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj bukszpan. Po około 30 minutach porządnie opłucz krzew silnym strumieniem czystej wody. Martwe osobniki ćmy bukszpanowej powinny opaść na ziemię. Skutecznym sposobem na pozbycie się ćmy bukszpanowej jest również oprysk z płynu do naczyń. Jest on jednak skuteczny jedynie na męski osobniki, żeńskich należy pozbyć się w inny sposób.

Jak wygląda ćma bukszpanowa i czy jest niebezpieczna?

Ćma bukszpanowa to stosunkowo nowy szkodnik. W Europie pojawił się on około 15 lat temu i przybył na stary kontynent z Azji. Ćma bukszpanowa atakuje głównie krzewy bukszpanu, ale może również występować na innych roślinach, na przykład na trzmielinie lub ostrokrzewie. Młode larwy ćmy bukszpanowej rozprzestrzeniają się błyskawicznie i potrafią siać spustoszenie w ogrodach. Okres żerowania tego szkodnika przypada na początek wiosny dlatego już teraz należy zabezpieczyć krzewy przed ćmą bukszpanową. Cechą charakterystyczną wskazującą, że bukszpan został opanowany przez ćmy są białe nicie przypominające pajęczyny. Szkodnik ten działa szybko i dosłownie na oczach potrafi zniszczyć bukszpan.