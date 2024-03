Ogrodnicy podają najlepszy termin na sadzenie hortensji. Proste zasady, dzięki którym hortensje będą długo kwitły

Zamiast do kosza wlewam do wiadra i zalewam wodą. W kwietniu mam idealny nawóz do truskawek. Owoce będą soczyste niczym z hiszpańskich upraw. Nawóz do truskawek

Hortensje mogą być jedną z najpiękniejszych ozdób ogrodu. Kiedy krzewów jest dużo i obficie kwitną, wyglądają zjawiskowo. Dlatego wiele osób zastanawia się, kiedy najlepiej sadzić hortensje, żeby się przyjęły i zakwitły w kolejnym sezonie. Według ogrodników są na to dwa terminy.

Ogrodnicy podają najlepszy termin na, to kiedy sadzić hortensje. Proste zasady, dzięki którym kwiaty będą długo kwitły

Chociaż nie ma dokładnej daty sadzenia hortensji do gruntu, to ogrodnicy radzą robić to wiosna lub jesienią. Przy przesadzaniu krzewów z doniczki do ogrodu trzeba pamiętać, że kwiaty źle znoszą niskie temperatury. Jeśli decydujemy się na sadzenie jesienią, trzeba to zrobić na początku nowej pory roku, tak by krzewy miały czas na ukorzenienie się i aklimatyzację. Jesienne sadzenie hortensji nie wymaga obfitego podlewania, ale trzeba pamiętać o zabezpieczeniu krzewu na zimę. Jeśli decydujemy się na wiosenne sadzenie kwiatów, trzeba to zrobić wtedy, gdy ryzyko przymrozków jest niewielkie. Trzeba tez pamiętać, że hortensje wymagają obfitego podlewania przez cały okres wegetacji. Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

Jak sadzić hortensje? Zasady sadzenia hortensji z rozsady i na pniu

Hortensje bardzo łatwo się rozmnaża poprzez sadzonki zielne. Nadają się do tego bezkwietne tegoroczne wierzchołki pędów. Usuwamy z nich dwa dolne liście. Ścinamy też wierzchołek pędu. Taki zabieg przeprowadzamy od czerwca do sierpnia. Sadzonki wkładamy do donic z kwaśną ziemią, ustawiamy na jasnym i ciepłym stanowisku. Warto przykryć je kloszem, który utrzyma wilgotność. Hortensje wysadzamy do gruntu dopiero wtedy, gdy są dobrze ukorzenione, najlepiej wiosną. Hortensja zaszczepiona na pniu może być najpiękniejszą ozdobą ogrodu. Jednak taki zabieg nie należy do najłatwiejszych. Szczepienie hortensji polega na połączeniu pędu krzewu – zrazka z podkładką, którą jest inny mocny pęd na rosnącym drzewie. Cięcie musi być ostre i precyzyjne. Warunkiem powodzenia tego zabiegu jest jak najdokładniejsze dopasowanie ścięć zraza i podkładki oraz duża powierzchnia przylegania drewna, miazgi i kory do siebie. Im większa powierzchnia styku, tym większa szansa powodzenia. Po połączeniu zraza z podkładką miejsce szczepienia trzeba mocno obwiązać tasiemką i zabezpieczyć przed utratą wody. Można to zrobić, smarując woskiem. Trzeba tylko pamiętać, by wosk nie dostał się pomiędzy szczepione tkanki. Taki zabieg przeprowadza się wiosną. Świeżo zaszczepione drzewa nie powinny być narażone na długotrwałe mrozy.

