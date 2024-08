Sypię do bębna i nastawiam pranie ręczników. Jeszcze nigdy nie były tak puszyste i pachnące. Pranie ręczników

Sypię do bębna i nastawiam pranie ręczników. Jeszcze nigdy nie były tak puszyste

Pranie ręczników to wbrew pozorom nieco bardziej skomplikowana czynność niż na przykład pranie ubrań. Z czasem zużywają się i w efekcie tracą swoją miękkość, stają się sztywne i szorstkie. O ręczniki, jak o inne tekstylia w domu należy odpowiednio dbać, abyśmy mogli cieszyć się ich puszystością bardzo długo. Tu oczywiście kluczowe jest pranie ręczników, bo stosowanie dobrych detergentów sprawi, że będą one nie tylko czyste, ale także zachowają miękkość na długi czas. Wystarczy do prania użyć sody oczyszczonej i octu z dodatkiem olejku eterycznego. "Użyj mniej detergentu i zamiast zmiękczacza do tkanin użyj octu, następnie dodaj kilka kropli olejku eterycznego. Na dno bębna wsyp sodę oczyszczoną" - rekomenduje ekspertka od porządków domowych @fazanadom na Instagramie.

Pranie ręczników z octem i sodą oczyszczoną

To naprawdę prosty, ekologiczny, a do tego skuteczny sposób na pranie ręczników. Do szuflady na detergenty obok proszku do prania wlewam pół szklanki octu z dodatkiem 5 kropli olejku eterycznego. Z kolei do bębna pralki wsypuję opakowanie sody oczyszczonej i umieszczam w nim brudne ręczniki. Następnie nastawiam standardowy program prania ręczników, a po wyjęciu z bębna są czyste i puszyste, jak nowe. Do tego pięknie pachną przez długi czas. Ocet znakomicie oczyszcza włókna z płynu zmiękczającego i sprawia, że tkanina zyskuje puszystość.

W jakiej temperaturze prać ręczniki

Ręczniki powinniśmy prać w temperaturze 40-60 stopni. Należy zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonany ręcznik. Bawełniane ręczniki można prac w temperaturze 60 stopni, natomiast bambusowe czy welurowe w 40 stopniach. Zalecana temperatura prania jest zamieszczona na metce ręcznika i najlepiej sugerować się tą informacją zanim wrzucimy go do pralki.