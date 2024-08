Zmieszaj w proporcjach 1:1 i wyczyść lodówkę. Będzie higienicznie czysta. Usuniesz też nieprzyjemny zapach

Czyszczenie lodówki domowym sposobem jest proste, skuteczne i ekologiczne. Używając naturalnych środków czyszczących, takich jak ocet, soda oczyszczona i cytryna, możemy utrzymać chłodziarkę w czystości i zapewnić świeżość przechowywanej żywności. Przed rozpoczęciem czyszczenia, warto odłączyć lodówkę od prądu. Dzięki temu unikniemy marnowania energii.

Jak wyczyścić lodówkę domowym sposobem? Zasady czyszczenia lodówki w środku

Wyjmij wszystkie produkty spożywcze. Przełóż je do chłodnego miejsca, aby nie uległy zepsuciu. Usuń również półki, szuflady i inne ruchome elementy. Umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Dokładnie spłucz i osusz przed włożeniem z powrotem. Natomiast do czyszczenia lodówki w środku możesz użyć octu, który skutecznie usuwa zabrudzenia i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wymieszaj ocet spirytusowy z wodą w proporcji 1:1 i użyj tej mieszanki do czyszczenia wnętrza lodówki. Sprawdzi się także soda oczyszczona. Jest świetnym środkiem do usuwania trudnych plam i zapachów. Możesz wysypać sodę na wilgotną gąbkę i przetrzeć nią wnętrze lodówki. Do sprzątania można także wykorzystać cytrynę. Owoc ma naturalne właściwości antybakteryjne i odświeżające. Wymieszaj sok z jednej cytryny z wodą (250 ml) i użyj tej mieszanki do czyszczenia wnętrza lodówki. Naturalnych preparatów użyj do umycia ścianek i półek lodówki. Przetrzyj dokładnie wszystkie powierzchnie, zwracając uwagę na narożniki i trudno dostępne miejsca. Nie zapominaj o uszczelkach drzwi, które mogą gromadzić brud i pleśń. Użyj szczoteczki do zębów nasączonej mieszanką octu i wody, aby dokładnie je wyczyścić. Na końcu dokładnie je wysusz.

Czyszczenie tylnej części lodówki

Przy czyszczeniu lodówki nie zapominaj także o jej zewnętrznej części. Nasącz wodą z octem ściereczkę z mikrofibry. Przetrzyj drzwi, boczne ścianki i uchwyty, aby usunąć zabrudzenia oraz odciski palców. Ważna jest także tylna część chłodziarki. Użyj odkurzacza z końcówką szczotkową, aby usunąć kurz i brud.

Jak często myć lodówkę?

Regularne, cotygodniowe czyszczenie lodówki pomaga w utrzymaniu jej w czystości i zapobiega gromadzeniu się brudu oraz bakterii. Przetrzyj wnętrze lodówki mieszanką wody i octu lub sody oczyszczonej. Raz w miesiącu przeprowadź dokładniejsze czyszczenie, w tym mycie półek, szuflad i uszczelek.

Co wyciąga nieprzyjemny zapach z lodówki? Domowe sposoby na odświeżenie lodówki

Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki, umieść w środku otwarte pudełko z sodą oczyszczoną. Będzie pochłaniała nieprzyjemne zapachy. Wymieniaj proszek co miesiąc, aby utrzymać świeżość. Skutecznym środkiem do pochłaniania zapachów w lodówce jest także węgiel aktywny. Umieść kilka pastylek wewnątrz, aby utrzymać świeżość powietrza. Możesz także wykorzystać owoce i przyprawy. Przekrój cytrynę na pół i wbij kilka goździków w każdą połówkę. Włóż do lodówki i ciesz się pięknym zapachem.

ZOBACZ TEŻ: Wlewam 100 ml do letniej wody i myję parkiet lakierowany. Lśni jak nowy. Zero smug i zacieków. Mycie parkietu lakierowanego

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej