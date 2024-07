Wlewam 100 ml do wody i myję lodówkę. Po 10 minutach jest higienicznie czysta i pachnie świeżością. Mycie lodówki

Czym myć lodówkę, aby była czysta? Domowy płyn

Mycie lodówki to czynność, o której pod żadnym pozorem nie powinniśmy zapominać. Z pewnością nie powinno się robić tego rzadziej niż raz w miesiącu. W końcu to miejsce, w którym przechowujemy żywność. Czasami wystarczy jedna zepsuta rzecz, aby z lodówki zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. Ważne jest również, aby dokładnie wymyć półkę lub szufladę, w której taka zepsuta żywność była przechowywana, gdyż bardzo szybko namnażają się tam bakterie. A czym najlepiej jest myć lodówkę, aby zapewnić jej higieniczną czystość i bezpieczne miejsce do przechowywania jedzenia? Genialnym płynem czyszczącym jest ocet. Nie tylko pomoże pozbyć się zaschniętych resztek posiłków, ale przede wszystkim posiada właściwości dezynfekujące, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Jak myć lodówkę octem?

Wlewam 100 ml do wody i myję lodówkę

Płyn do mycia lodówki przygotujesz samodzielnie w domu. Wystarczy, że rozcieńczysz 100 ml octu z 1 litrem letniej wody. Możesz go przelać do spryskiwacza, aby było Ci łatwiej aplikować go podczas sprzątania. Ocet nie tylko doskonale usunie brud, ale też ma działanie dezynfekujące powierzchnie i wspaniale nabłyszcza szklane elementy urządzenia.

Jak myć lodówkę krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub roztworu wody z octem. Dopiero teraz możesz wymyć wnętrze urządzenia przygotowanym płynem do mycia lodówki.

