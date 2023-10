Czym umyć lodówkę w środku? Naturalne sposoby na bakterie i nieprzyjemny zapach

Podczas porządków, nie zapominaj o umyciu lodówki w środku. W tym przypadku doskonale sprawdzi się pasta z sody oczyszczonej. Wymieszaj proszek z odrobiną wody, tak by powstała gęsta pasta. Nałóż ją na zwilżoną gąbkę i myj dokładnie każdy zakamarek wewnątrz urządzenia. Następnie dokładnie spłucz letnią wodą. Soda oczyszczona nie tylko perfekcyjnie umyje lodówkę, ale też pochłonie wszystkie zapachy.

Jak często należy myć lodówkę?

Lodówka to miejsce, w którym przechowujemy jedzenie, dlatego niezwykle ważne jest to, aby utrzymać ją w higienicznej czystości. Regularne mycie lodówki to podstawa w porządkach domowych. Jak często powinno się to robić? Z pewnością nie rzadziej, niż raz w miesiącu. W przypadku, gdy rozleje nam się jedzenie lub co gorsza popsuje, to natychmiast powinnyśmy umyć lodówkę, by nie pozwolić namnażaniu się bakterii i zapobiec wydobywaniu się z niej nieprzyjemnemu zapachowi. Co więcej - w zamrażalniku przechowywane jest często surowe mięso i ryby, a te właśnie produkty mogą przyciągać bakterie e-coli oraz salmonellę, które są niebezpieczne dla zdrowia. Zatem jak wyczyścić lodówkę? Wypróbuj trik znany naszym babciom, a twoja lodówka będzie perfekcyjnie czysta i to w dodatku bez stosowania chemii.

Czyszczenie lodówki krok po kroku

Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i na czas mycia odłącz chłodziarkę od prądu. Jak czyścić i jak myć lodówkę? Pierwszym krokiem zawsze jest wyciągnięcie wszystkich półek i szuflad. W nowych sprzętach producenci używają materiałów, które doskonale nadają się do mycia w zmywarce. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Jeśli nie posiadasz zmywarki, umyj poszczególne elementy lodówki ręcznie. Możesz użyć do tego płynu do mycia naczyń lub mieszanki octu z sodą oczyszczoną. Ocet wykazuje działanie bakteriobójcze, a soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami. W duecie są najlepszym i naturalnym preparatem do mycia lodówki.

