Wlewam 1 szklankę do letniej wody i myję panele winylowe. Lśnią bez smug jak nowe i są perfekcyjnie czyste. Mycie paneli winylowych

W ostatnich latach coraz większą popularność wśród Polaków zyskują panele winylowe. Z pewnością ich zaletą jest wytrzymałość na uszkodzenia, odporność na wodę, ale też wygląd - doskonale imitują prawdziwe drewniane deski. Jednak z racji, że jest to produkt dosyć nowy na rynku, wiele osób zastanawia się czym myć panele winylowe, aby były bez smug, ale też żeby ich nie uszkodzić. Zgodnie z zaleceniami zakazane jest mycie tego typu podłogi mopem parowym. Z kolei wiele płynów do podłóg pozostawia nieestetyczne smugi na panelach i sprawia, że z czasem matowieją. Jest jeden naprawdę skuteczny sposób na mycie paneli winylowych bez smug, który jest najczęściej polecany na forach o porządkach domowych. Chodzi o mycie paneli octem. Wystarczy wlać jedną szklankę octu do wody i zamoczyć w tym mop.

Domowy płyn do mycia paneli winylowych bez smug

Jak już wspomniałam wyżej, przygotowanie płynu do mycia paneli winylowych jest niezwykle proste. Wystarczy przygotować roztwór octu i letniej wody w następujących proporcjach: jedna szklanka octu spirytusowego na 1 litr letniej wody. W sporządzonym roztworze moczymy ściereczkę od mopa, dokładnie wyżymamy i myjemy podłogę. Ocet nie tylko z łatwością usuwa zabrudzenia, nawet te tłuste, ale także dezynfekuje powierzchnie sprawiając, że nasza podłoga będzie higienicznie czysta i lśniąca.