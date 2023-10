Łebski trik na lśniące panele bez smug i polerowania. Dziecinnie proste. Dodaj kilka kropel do wody i umyj nią podłogę. Panele czyste na błysk

Kiedy schować pelargonie do domu? Sposób ogrodników na to, jak przezimować pelargonie

Czym myć panele, aby były czyste i lśniące? Domowe sposoby

Wielu posiadaczy paneli zastanawia się, czy istnieje jakiś domowy sposób na ich umycie bez polerowania, ale przede wszystkim bez smug. Najczęściej umycie paneli zwykłą wodą nie gwarantuje ani czystości, ani także tego, że będą lśnić. Zwykła woda może wręcz sprawić, że podłoga będzie matowa i zostaną na niej zacieki. Jak zatem zabrać się za mycie paneli, aby dokładnie je doczyścić i dodać im blasku? Jednym ze sposobów polecanych przez panie domu jest dodanie do wody octu. Wystarczy na 3 l wody wlać 100 ml octu i tym roztworem umyć panele. Będą lśnić z czystości, gdyż ocet nie tylko je nabłyszczy i usunie zabrudzenia, ale ma dodatkowo działanie dezynfekujące. Jest jeden minus tej metody - ma on nieprzyjemny i dla niektórych wręcz drażniący zapach. Dlatego warto dodatkowo do roztworu wlać łyżkę płynu do płukania tkanin, który zniweluje zapach octu, ale też dzięki swoim antystatycznym właściwościom sprawi, że kurz tak szybko nie będzie się osadzać na naszej podłodze.

Świetny trik na mycie paneli bez smug. Będą lśniące jak nigdy

Do mycia paneli warto wykorzystać jeszcze jeden preparat, który większość z nas ma w swoim domu. Chodzi o nabłyszczacz do zmywarek. Ten płyn sprawdzi się w myciu paneli. Do 3 litrów wody wlej około 7 łyżek nabłyszczacza i umyj podłogę. Oczywiście należy pamiętać, aby dokładnie wycisnąć z mopa nadmiar wody. Na koniec można wytrzeć podłogi na sucho i gotowe!

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie