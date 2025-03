Wrzuć 1 tabletkę do toalety i szybko zalej wrzątkiem, a usunie kamień raz na zawsze. Muszla będzie bez zacieków i osadu. Czyszczenie toalety z kamienia

Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Wrzuć 1 tabletkę do toalety i szybko zalej wrzątkiem, a usunie kamień raz na zawsze

Toaleta to jedno z najczęściej używanych miejsc w domu. Z racji, że załatwiamy na niej swoje potrzeby fizjologiczne, należy zadbać o utrzymanie je w higienicznej czystości. To ważne przede wszystkim ze względu na nasze zdrowie, ale też estetykę, gdyż w muszli bardzo szybko pod wpływem twardej wody osadza się kamień i pojawiają się zacieki wapienne, które z czasem się nawarstwiają, zmieniając kolor na żółty i przyczyniają się do brzydkiego zapachu w toalecie. Dlatego trzeba jak najszybciej pozbyć się kamienia z toalety, aby uniknąć takiej sytuacji. Okazuje się, że skutecznym sposobem na usuwanie kamienia z wnętrza muszli jest trik z zastosowaniem tabletki do zmywarki. Na profilu @pati.ogarnia na Instagramie pojawił się trik na wyczyszczenie osadu i kamienia z odpływu w toalecie. Wystarczy, że wrzucisz jedną tabelkę do zmywarki do muszli i szybko wlejesz sporą ilość wrzątku. Pozostaw na noc, a rano wyszoruj toaletę, a kamień zniknie raz na zawsze.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety

Istnieje wiele sposobów, które pozwolą utrzymać muszlę klozetową w czystości. Oprócz znanych chyba każdemu silnych środków chemicznych toaletę można wyczyścić też domowymi sposobami. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Ten trik na wyczyszczenie toalety nie wymaga szorowania, ponieważ soda skutecznie rozpuści kamień i usuną z niej brzydkie zapachy. Drugim polecanym trikiem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

Autor: