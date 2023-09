Wsyp 1 szklankę, zamieszaj, a żółte zacieki z muszli znikną. Tak pozbędziesz się osadu z kamienia i nieprzyjemnego zapachu z muszli. Czyszczenie toalety bez szorowania

Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i umyj panele. Będą lśnić bez smug. Ten płyn do mycia paneli jest niezawodny

Wsyp 1 szklankę, zamieszaj, a żółte zacieki z muszli znikną. Tak pozbędziesz się osadu z kamienia

Czyszczenie toalety to czynność, którą raczej większość z nas robi regularnie. Niestety bywa, że mimo to i tak w muszli pojawia się osad z kamienia i żółte zacieki, przez co z toalety wydobywa się również brzydki zapach. Jak temu zaradzić? Otóż warto wykorzystać domowy sposób na czyszczenie toalety bez szorowania. Wymieszaj około 2/3 szklanki sody oczyszczonej i 1/3 szklanki kwasku cytrynowego i wsyp je do muszli. Możesz dodać trochę wrzątku i zamieszać szczotką wodę w odpływie, aż powstanie piana. Po upływie 30 minut wlej do muszli klozetowej spora ilość gorącej wody i wyczyść jej wnętrze szczotką. Soda oczyszczona w połączeniu z kwaskiem cytrynowym szybko rozpuści kamień w toalecie, usunie zacieki i sprawi, że będzie pachnieć świeżością.

Czyszczenie toalety z kamienia

Jednym z najbardziej pomocnych odkryć ostatnich lat jest kapsułka do zmywarki. Można śmiało ją zastosować także podczas czyszczenia tolaety z kamienia. Ten trik sprawdzi się zwłaszcza, gdy kamień powstał na poziomie wody w muszli. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

