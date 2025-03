To urządzenie zżera najwięcej prądu w Twoim domu. Płacisz nawet ponad 500 zł! Nie chodzi o lodówkę

Pieniążek ma żółte liście? Podlej go tym, a kwiat szczęścia szybko wróci do formy. Okrągłe zielone liście będą wyrastać jeden po drugim

Praktycznie każde gospodarstwo domowe generuje spore zużycie prądu. Według danych dwuosobowa rodzina zużywa przeciętnie około 1000-3000 kWh, a największe zużycie jest na oświetlenie. Wiele sprzętów gospodarstwa domowe generuje spore zużycie prądu. Części z nich nie da się wyłączyć i są to koszty, które muszą być wliczone w codzienne rachunki. Zdarza się jednak, że są urządzenia, na których można oszczędzić. Przede wszystkim warto pamiętać o wyłączaniu światła w pokojach, w których się nie przebywa. Można także zrezygnować ze światła górnego i palących się kilu żarówek na rzecz lampy stojącej z jedną żarówką. Oszczędzenie prądu to także wyjmowanie ładowarek z kontaktu. Nie są to duże oszczędności (według wyliczeń ładowanie telefony kosztuje około 2 zł rocznie), ale zbierając wszystko razem może wyjść całkiem spora suma.

Wśród urządzeń, które zużywają najwięcej prądu wymienia się lodówkę, pralkę, telewizor oraz komputer. To jednak nie ten sprzęt generuje najwięcej energii. Najbardziej prądożernych urządzeniem w domu jest płyta indukcyjna. Według danych PGNiG średnie dziennie zużycie prądu, przy codziennym korzystaniu z płyty indykcyjnej wynosi około 1,41 zł, co daje rocznie rachunki na poziomie 516,29 zł. Sporo energii elektrycznej zużywają także urządzenia poprawiające jakość powietrza. Nawilżacze oraz oczyszczacze powietrzą, przy codziennym użytkowaniu mogą kosztować nawet 300 zło rocznie. Wiele osób zastanawia się także, czy wypadają rachunki za prąd za korzystanie z klimatyzacji. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i zależy ona od mocy klimatyzacji, wielkości pomieszczenia, a także czasu jej pracy. Szacuje się, że średni koszt utrzymania działającej klimatyzacji to aż 160 zł miesięcznie. Pamiętaj jednak, że klimatyzacja w Polsce najczęściej jest używana przez maksymalnie 3 miesiące.