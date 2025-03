Wsyp 3 łyżki i postaw w łazience. Przepiękny zapach będzie unosić się po całym pomieszczeniu. Naturalny zapach do toalety

Domowy zapach do łazienki. Zrobisz go w kilka sekund

Zapach stęchlizny i wilgoci to częsty problem w wielu łazienkach. Mokre ręczniki, dywaniki, a także nieprzyjemne aromaty z muszli klozetowej oraz brudnej pralki wpływają na zapach, jaki panuje w łazience. Jeżeli w Twojej łazience nie pachnie najprzyjemniej to zdecydowanie wpierw należy wykluczyć przyczyny takiego stanu rzeczy stanu rzeczy. Łazienka powinna mieć dobrą wentylację. Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Dbaj o ich czystość. Często zdarza się, że na kratkach wentylacyjnych osadza się kurz, który blokuje przepływ powietrza. Tak samo jest w przypadku kratek wentylacyjnych montowanych w drzwiach do łazienki. Pamiętaj także o regularnym wietrzeniu łazienki. Niektórzy mają okno w łazience, jednak w zdecydowanie większości polskich mieszkań tego nie ma. W takim przypadku warto po każdej kąpieli otwierać drzwi i wietrzyć pomieszczenie. Brzydkie zapach ulatniające się z muszli klozetowej mogą wynikać z nieprawidłowego jej czyszczenia lub być powodem awarii kanalizacji. Nie zapominaj także o regularnym czyszczeniu pralki. Może pojawić się w niej pleśń, która będzie uwalniała brzydkie zapachy.

Jeżeli chcesz, aby w Twojej łazience unosił się przepiękny zapach, ale nie chcesz kupować chemicznych odświeżaczy to koniecznie poznaj przepis na domowy sposób. Wystarczy, że do małej miski nasypiesz kilka łyżek sody oczyszczonej i zakroplisz 5 kropel ulubionego olejku eterycznego. Tak przygotowany odświeżacz postaw w miejscu, gdzie nie ma dużej wilgoci. Olejki eteryczne będą się stopniowo uwalniały wydzielając do powietrza przyjemny (ale nie drażniący) zapach. Soda oczyszczona to naturalny pochłaniacz wilgoci oraz brzydkich zapachów. Tak przygotowany odświeżacz powietrza wymieniaj raz w tygodniu, a w Twojej łazience cały czas będzie przyjemnie pachniało.

