Te urządzenia pobierają najwięcej prądu! Część z nich obciąża Twoje rachunki nawet gdy śpisz. Nawet 800 zł

Te urządzenie zużywają prąd nawet, gdy są "wyłączone"

Bez zaskoczenia najwięcej energii w domu zużywają takie urządzenia jak: lodówka, pralka czy płyta indukcyjna. Rocznie za ich używanie należy zapłacić nawet po kilkaset złotych. Niewiele osób zastanawia się jednak, jak wiele prądu zużywają mniejsze urządzenia. Często mówi się o ładowarkach pozostawianych w gniazdkach elektrycznych lub podpiętych do ładowania komputerach. Podobnie sprawa wygląda z urządzeniami kuchennymi. Wszystkie sprzęty posiadające tryb czuwania mogą pobierać prąd, nawet gdy nie są w użyciu. Szczególnie istotne są urządzenia z wbudowanymi zegarkami lub ledowymi wyświetlaczami. Kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, czy nawet kuchenka gazowa z wbudowanym zegarkiem będą pobierały prąd przez całą dobę. Wiele osób uważa, że wbudowany zegarek to fajny i przydatny gadżet. Jednak jeżeli posiadamy w domu kilka takich urządzeń które pracują całą dobę, to może się okazać, że zużycie prądu przez te sprzęty znacząco wpływa na nasze rachunki.

Które urządzenia zużywają najwięcej prądu? To oni odpowiadają za wysokie rachunki

Jak podaje portal benchmark.pl średnia cena na prąd w Polsce wynosi od 0,94 zł do 1,03 zł za kWh. Prąd w domu można oszczędzać na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wymienienie żarówek na energooszczędnie i nie zapalanie światła w pustych pomieszczeniach. Nie zawsze da się jednak zmniejszyć rachunku bowiem wiele, najbardziej prądożernych urządzeń w mieszkaniu jest niezbędnych. Jednym z takich sprzętów jest lodówka, musi być cały czas włączona. Średnio w skali roku lodówka zużywa prądu za około 270 zł. Również czajnik elektryczny uchodzi za urządzenie prądożerne, przy założeniu, że działa około kilkadziesiąt minut dziennie w skali roku koszt poboru energii wynosie 240 zł.

To urządzenie to prawdziwy pożeracz prądu. Nawet 850 zł

Wielu osobom wydaje się, że najwięcej prądu zużywa lodówka lub klimatyzacja. Prawda okazuje się jednak inna. Za najbardziej prądożerne urządzenie uchodzi płyta indukcyjna oraz elektryczna. Zwłaszcza ta druga potrafi podnieść znacząco rachunki. W przeciwieństwie do płyty indukcyjnej, ta eklektyczna nagrzewa się w całości (nie tylko pod garnkiem) przez co wykorzystuje więcej ciepła. Przy założeniu, że płyta elektryczna jest w użyciu przez jedną godzinę każdego dnia to roczny koszt jest zużycia wynosi około 850 zł.