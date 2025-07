Jeszcze dłuższe i jeszcze więcej objętości. Makijaż rzęs doprowadzony do perfekcji

Big Deal Waterproof łączy innowacyjną technologię i niezrównaną trwałość – nie rozmazuje się, nie osypuje i trzyma się na rzęsach nawet przez najbardziej intensywny dzień. Dzięki zaawansowanej formule SMOOTHFINITY™, tusz ma kremową, elastyczną konsystencję, która pozwala nakładać kolejne warstwy bez sklejania. Efekt? Gładko pokryte rzęsy – od subtelnego podkreślenia po spektakularną objętość, którą można stopniować nawet do 30 warstw.

Sekret działania tuszu to również wyjątkowa szczoteczka Cross-Conic Brush, zaprojektowana z 312 hybrydowych włókien, które precyzyjnie pokrywają każdą rzęsę od nasady aż po końce. Krótkie włókna pogrubiają, dłuższe – perfekcyjnie wydłużają i rozdzielają rzęsy, tworząc wachlarzowy efekt bez grudek.

Big Deal w wersji wodoodpornej to więcej niż tylko trwałość – to wolność od kompromisów. Testy instrumentalne potwierdzają nawet +14,4% objętości i spektakularne wydłużenie rzęs o 5 mm. Tusz jest odpowiedni dla wrażliwych oczu oraz osób noszących soczewki kontaktowe. Big Deal Waterproof to must-have tego lata – stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą wyglądać olśniewająco od porannej kawy po wieczorny spacer nad morzem. Bez poprawek, bez stresu. Tylko Ty i Twoje rzęsy – gotowe na wszystko.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris