Zimą ponad 41% dorosłych zmaga się z suchą skórą. Jak sobie z tym poradzić?

Uczucie napięcia, podrażnienia czy nadwrażliwość skóry często wynikają z połączenia różnych czynników: naturalnego spowolnienia procesów skórnych pojawiających sięwraz z wiekiem, obniżonej zdolności do zatrzymywania wilgoci, ekspozycji na zimne powietrze i suche i gorące powietrze w pomieszczeniach zimą, stresu oraz intensywnego trybu życia, a także niewystarczającej lub niewłaściwej pielęgnacji domowej.

Suchość skóry wpływa nie tylko na jej komfort i wygląd, lecz także zaburza naturalne procesy regeneracyjne, osłabia funkcję bariery ochronnej oraz zdolność do zatrzymywania wilgoci. W rezultacie pojawiają się bardziej widoczne oznaki starzenia, takie jak utrata jędrności czy drobne linie.

W odpowiedzi na te wyzwania szwedzka marka beauty-tech FOREO prezentuje swoje kultowe urządzenie pielęgnacyjne – FOREO UFO™ 3 LED. Zaprojektowane, by nawilżać, regenerować i rewitalizować skórę w zaledwie kilka minut, łączy klinicznie potwierdzone technologie, takie jak termoterapia, krioterapia, światło LED oraz pulsacje T-Sonic™, zmieniając codzienną pielęgnację w głęboko odżywczy i widocznie skuteczny rytuał.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Główne przyczyny odwodnienia skóry

Sucha skóra może pojawiać się z wielu dobrze znanych powodów, takich jak nadmierny peeling czy nagłe zmiany pogody. Często jednak winne są czynniki mniej oczywiste.Okazuje się, że kilka niespodziewanych elementów środowiskowych może znacząco wpływać na poziom nawilżenia skóry.

Gwałtowne zmiany temperatur – od zimnego powietrza na zewnątrz po ogrzewane pomieszczenia – często zaburzają naturalną barierę ochronną skóry. Dodatkowo suchepowietrze z klimatyzacji w domu lub biurze może jeszcze bardziej ją odwodnić. Nawet gorące prysznice potrafią wywołać podobny efekt, paradoksalnie pozbawiając skóręnaturalnej wilgoci. Niewielkie zmiany codziennych nawyków, takie jak obniżenie temperatury wody i unikanie zbyt gorących kąpieli, mogą znacząco ograniczyć te skutki.

Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu jest również kluczem do zdrowej, dobrze nawilżonej skóry. Zwłaszcza zimą, gdy chętniej sięgamy po ciepłe napoje zamiast zimnej wody, warto mieć pod ręką butelkę z wodą (może być letnia lub lekko ciepła), by wspierać naturalny poziom nawilżenia skóry.

Częstym problemem przesuszenia skóry bywa nadużywanie aktywnych składników w pielęgnacji. Eksperymentowanie z nowościami jest jak najbardziej wskazane, lecz powinno odbywać się stopniowo. Najlepiej wprowadzać jeden nowy składnik raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu i zwiększać częstotliwość dopiero wtedy, gdy skóra dobrze go toleruje. Zbyt szybkie stosowanie wielu aktywnych składników naraz może osłabić barierę ochronną skóry i prowadzić do jeszcze większej suchości.

Wszystkie te czynniki podkreślają, jak ważne jest chronienie i odbudowywanie nawilżenia skóry, szczególnie zimą, gdy ryzyko odwodnienia jest najwyższe.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Głębokie nawilżenie i widoczne odmłodzenie – FOREO UFO™ 3 LED

UFO™ 3 LED to zaawansowane technologicznie urządzenie do pielęgnacji, łączące terapię światłem LED, termoterapię oraz masaż T-Sonic™. Ta wyjątkowa kombinacja zapewnia intensywne nawilżenie, widoczne ujędrnienie i odmłodzenie skóry w zaledwie dwie minuty, zamieniając codzienną pielęgnację w luksusowy domowy rytuał SPA.

Dzięki termoterapii urządzenie osiąga optymalną temperaturę, delikatnie otwiera pory i zwiększa wchłanianie składników aktywnych z maseczek UFO, pozostawiając skóręmiękką, elastyczną i głęboko nawilżoną. Czerwone światło LED stymuluje produkcję kolagenu, wygładza drobne linie i zmarszczki oraz poprawia koloryt i sprężystość skóry.

Masaż T-Sonic™, generujący nawet 10 000 pulsacji na minutę, poprawia mikrokrążenie, wspiera drenaż limfatyczny i rozluźnia mięśnie twarzy. Efekty są imponujące – już po dwóch minutach poziom nawilżenia skóry może wzrosnąć nawet o 126%, a cera staje się bardziej promienna.

FOREO UFO™ 3 LED to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą walczyć z suchością skóry, przywrócić jej naturalne nawilżenie i zachować zdrowy blask – nawetpodczas zimnych i suchych miesięcy.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Maski UFO™

Kolekcja maseczek do urządzenia UFO™ stosowanych razem z urządzeniem UFO™ 3 LED oferuje pełne spektrum pielęgnacji, od intensywnego nawilżenia po efekt liftingu, rozświetlenia i detoksu.

Bulgarian Rose - nawilża, rozświetla i wyrównuje koloryt, przywraca naturalny blask.

Coconut - intensywnie odżywia, regeneruje i wygładza suchą, spragnioną skórę.

Shimmer Freak 2.0 - redukuje oznaki zmęczenia, rozjaśnia okolice oczu i odświeża spojrzenie.

Green Tea - działa kojąco i przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia i chroni skórę przed stresem oksydacyjnym.

Youth Junkie 2.0 - ujędrnia i wygładza drobne linie oraz zmarszczki.

Acai Berry - dostarcza potężnej dawki antyoksydantów, wspiera regenerację i przywraca młodzieńczy wygląd skóry.

Manuka Honey - intensywnie regeneruje, koi i wzmacnia barierę ochronną pozostawiając skórę miękką i promienną.

Matte Maniac - pomaga regulować wydzielanie sebum, oczyszcza pory i pozostawia skórę matową, świeżą i zbalansowaną.

Call It a Night - odżywia skórę podczas snu, nawilża, wygładza i ujędrnia.

W Polsce urządzenia i kosmetyki FOREO™ są dostępne w sprzedaży na stronach douglas.pl, notino.pl, sephora.pl, westwing.pl, answear.com oraz foreo.com.