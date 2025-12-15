Poprawki krawieckie w Żabce. Nowa usługa online dla klientów

Żabka rozszerza współpracę z woshwosh, oferując nową usługę napraw krawieckich, by nadać ubraniom drugie życie.

Klienci mogą zamawiać online i nadawać paczki z odzieżą w wybranych sklepach Żabka, a profesjonaliści zajmą się resztą.

Usługa obejmuje szeroki zakres poprawek, od wymiany zamków po skracanie spodni, promując ideę less waste.

Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo i wygodnie możesz naprawić swoje ulubione ubrania? Sprawdź szczegóły!

Dzięki usłudze ulubione ubrania mogą odzyskać drugie życie. Proces jest szybki i wygodny zarówno dla klientów, jak i obsługi sklepów. Klienci składają zamówienie online, paczkę z odzieżą nadają w wybranym sklepie, a naprawy wykonują profesjonaliści. Zlecenia realizowane są w pracowniach woshwosh i w zakładach krawieckich, które z firmą współpracują. Usługa obejmuje wiele kategorii ubrań i tekstyliów, a przykładowe prace to wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni lub spódnicy bądź sukienki, a także skrócenie firan.

Konsekwentnie rozwijamy „Wygodne usługi” w Żabce tak, by jeszcze więcej spraw dało się załatwić szybko i przy okazji codziennych zakupów. Rozszerzenie naszej współpracy z woshwosh o naprawy krawieckie to naturalny krok realizacji tej strategii. Zamówienie nadanie paczki w najbliższej Żabce sprawia, że całość jest wygodna i po drodze. Resztą zajmują się specjaliści

– komentuje Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług, Żabka Polska.

Naszą misją jest wydłużanie życia ubrań i edukowanie, że naprawa to jedna z ważnych form troski o środowisko. Dzięki partnerstwu z Żabką wprowadzamy tę ideę do codzienności – oferując naprawę i czyszczenie obuwia – a teraz również poprawki krawieckie – dostępne na wyciągnięcie ręki – zamawiasz usługę, nadajesz paczkę w pobliskiej Żabce, a my zajmujemy się resztą. To wygoda, która wspiera ideę less waste

– dodaje Olga Młynarczyk, Dyrektorka ds. BTC, woshwosh.

Aby skorzystać z poprawek krawieckich, wystarczy złożyć zamówienie online na stronie: woshwosh.zabka.pl wskazując rodzaj odzieży lub tekstyliów do naprawy i opisując oczekiwaną usługę oraz wybrać sklep nadania i odbioru paczki – może to być ten sam punkt lub dwa różne – a następnie opłacić zlecenie w dogodny sposób. Potem pozostaje nadanie paczki w sklepie i odebranie zrealizowanego zamówienia. W podobny sposób cały proces można przeprowadzić również poprzez aplikację Żappka.

Poprawki krawieckie to kolejna usługa w Żabce realizowana wspólnie z woshwosh. Dotychczas współpraca obejmowała obuwie: naprawy, czyszczenie, impregnację, a także pielęgnację skórzanych torebek. Współpraca z woshwosh wpisuje się w realizację długoterminowej strategii Grupy Żabka w obszarze cyrkularności i odpowiedzialnego podejścia do zasobów. Rozszerzenie katalogu usług o poprawki krawieckie to kolejny krok w kierunku tworzenia rozwiązań, które z jednej strony są wygodne dla klientów, a z drugiej – inspirują do bardziej zrównoważonych, codziennych wyborów.