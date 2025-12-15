Poprawki krawieckie w Żabce. Nowa usługa online dla klientów

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2025-12-15 10:01

Zamiast do krawca – do Żabki. Sieć, we współpracy z woshwosh, poszerzyła właśnie katalog usług o poprawki krawieckie, umożliwiając m.in. wymianę suwaka w kurtce czy skrócenie spodni. Zlecenie zamawia się online, a paczkę z odzieżą lub tekstyliami do naprawy można nadać i odebrać w dowolnej Żabce, której sieć liczy ponad 12 tysięcy punktów.

Żabka

i

Autor: Żabka/ Materiały prasowe Zabka
  • Żabka rozszerza współpracę z woshwosh, oferując nową usługę napraw krawieckich, by nadać ubraniom drugie życie.
  • Klienci mogą zamawiać online i nadawać paczki z odzieżą w wybranych sklepach Żabka, a profesjonaliści zajmą się resztą.
  • Usługa obejmuje szeroki zakres poprawek, od wymiany zamków po skracanie spodni, promując ideę less waste.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo i wygodnie możesz naprawić swoje ulubione ubrania? Sprawdź szczegóły!

Dzięki usłudze ulubione ubrania mogą odzyskać drugie życie. Proces jest szybki i wygodny zarówno dla klientów, jak i obsługi sklepów. Klienci składają zamówienie online, paczkę z odzieżą nadają w wybranym sklepie, a naprawy wykonują profesjonaliści. Zlecenia realizowane są w pracowniach woshwosh i w zakładach krawieckich, które z firmą współpracują. Usługa obejmuje wiele kategorii ubrań i tekstyliów, a przykładowe prace to wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni lub spódnicy bądź sukienki, a także skrócenie firan.

Konsekwentnie rozwijamy „Wygodne usługi” w Żabce tak, by jeszcze więcej spraw dało się załatwić szybko i przy okazji codziennych zakupów. Rozszerzenie naszej współpracy z woshwosh o naprawy krawieckie to naturalny krok realizacji tej strategii. Zamówienie nadanie paczki w najbliższej Żabce sprawia, że całość jest wygodna i po drodze. Resztą zajmują się specjaliści

– komentuje Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług, Żabka Polska.

Naszą misją jest wydłużanie życia ubrań i edukowanie, że naprawa to jedna z ważnych form troski o środowisko. Dzięki partnerstwu z Żabką wprowadzamy tę ideę do codzienności – oferując naprawę i czyszczenie obuwia – a teraz również poprawki krawieckie – dostępne na wyciągnięcie ręki – zamawiasz usługę, nadajesz paczkę w pobliskiej Żabce, a my zajmujemy się resztą. To wygoda, która wspiera ideę less waste

– dodaje Olga Młynarczyk, Dyrektorka ds. BTC, woshwosh.

Aby skorzystać z poprawek krawieckich, wystarczy złożyć zamówienie online na stronie: woshwosh.zabka.pl wskazując rodzaj odzieży lub tekstyliów do naprawy i opisując oczekiwaną usługę oraz wybrać sklep nadania i odbioru paczki – może to być ten sam punkt lub dwa różne – a następnie opłacić zlecenie w dogodny sposób. Potem pozostaje nadanie paczki w sklepie i odebranie zrealizowanego zamówienia. W podobny sposób cały proces można przeprowadzić również poprzez aplikację Żappka.

Poprawki krawieckie to kolejna usługa w Żabce realizowana wspólnie z woshwosh. Dotychczas współpraca obejmowała obuwie: naprawy, czyszczenie, impregnację, a także pielęgnację skórzanych torebek. Współpraca z woshwosh wpisuje się w realizację długoterminowej strategii Grupy Żabka w obszarze cyrkularności i odpowiedzialnego podejścia do zasobów. Rozszerzenie katalogu usług o poprawki krawieckie to kolejny krok w kierunku tworzenia rozwiązań, które z jednej strony są wygodne dla klientów, a z drugiej – inspirują do bardziej zrównoważonych, codziennych wyborów.

Przeczytaj także:
Przepiękne paznokcie na zimę 2025/2026 podbijają salony kosmetyczne. Modne i de…
Super Express Google News
Kartka urodzinowa do pobrania
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAWIEC
ŻABKA