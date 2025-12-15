Na święta dodaj sobie blasku! Niech Twoje glow rozświetli zimę

Kluczem do promiennej skóry jest odpowiednie nawilżenie. Produkty rozświetlające często zawierają składniki nawilżające, które wiążą wodę w naskórku, zapewniając komfort i elastyczność. W połączeniu z peptydami, które stymulują produkcję kolagenu i elastyny, skóra staje się jędrniejsza i bardziej sprężysta. Dodatkowo, kompleks z mango, papai i ananasa to prawdziwa bomba witaminowa i enzymatyczna. Te egzotyczne owoce, bogate w naturalne kwasy owocowe i antyoksydanty, delikatnie złuszczają martwy naskórek, wygładzają skórę i poprawiają jej teksturę, jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Pielęgnacja rozświetlająca to nie tylko twarz, ale także całe ciało. Balsamy i olejki do ciała z rozświetlającymi drobinkami sprawią, że skóra na ramionach, dekolcie czy nogach będzie wyglądać niezwykle atrakcyjnie, szczególnie w letnie dni. Regularne stosowanie produktów do pielęgnacji ciała, wzbogaconych o składniki nawilżające i odżywcze, takie jak masło shea czy olejki roślinne, sprawi, że skóra będzie aksamitnie gładka, miękka w dotyku i pełna blasku. Pamiętaj, że promienna skóra to oznaka zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego warto poświęcić jej uwagę zarówno na twarzy, jak i na całym ciele.

Sensum Mare - ALGOGLOW - Wielofunkcyjny krem do twarzy rozświetlająco – wygładzający

Zaawansowane składniki aktywne o udowodnionym działaniu, takie jak: peptydy, ekstrakty z alg, kwas hialuronowy oraz kompleks z mango, papai i ananasa optymalnie nawilżają i odżywiają skórę oraz przyczyniają się do zmniejszenia widoczności zmarszczek.

Krem wyrównuje naturalny koloryt skóry, subtelnie maskuje drobne niedoskonałości, a zawarta w nim mika wraz z ekstraktem z aceroli pozwala natychmiastowo rozświetlić i ujednolicić skórę, nadając jej efekt naturalnego glow.

Krem świetnie sprawdzi się jako baza pod makijaż, lub jako punktowy rozświetlacz – delikatne wykończenie makijażu, może być również stosowany samodzielnie jako intensywnie pielęgnacyjny krem na dzień. Jego wyjątkowa formuła daje komfort stosowania i pozostawia skórę zauważalnie wygładzoną, miękką w dotyku i pięknie rozświetloną.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sensum Mare

Sensum Mare - ALGOGLOW Rozświetlająco – pielęgnacyjny krem pod oczy

Rozświetlający krem pod oczy redukujący widoczność cieni i zmarszczek z linii ALGOGLOW to innowacyjny i multifunkcyjny kosmetyk, który łączy w sobie zalety rozświetlającego kremu korygującego z pielęgnacyjnym działaniem nawilżająco-liftingującym.

Krem rozjaśnia skórę wokół oczu, zmniejsza widoczność cieni pod oczami i wpływa na wizualne odmłodzenie spojrzenia. Innowacyjne połączenie składników o udowodnionym działaniu, takie jak tetrapeptyd EYESERYL®, Jade AlgaTM, ekstrakt z brunatnej algi Laminaria Japonica oraz kofeina korygują oznaki zmęczenia, zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek oraz worków i opuchnięć pod oczami.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sensum Mare

Sensum Mare ALGOGLOW Rozświetlająco – upiększający balsam do ciała

Rozświetlająco-upiększający balsam do ciała z linii ALGOGLOW powstał z inspiracji efektem tak zwanej „golden hour”, kiedy promienie słońca w wyjątkowy sposób podkreślają kolor i blask skóry. Dzięki starannie dobranym pigmentom oraz cudownie mieniącym się drobinkom, możesz uzyskać taki efekt o każdej porze.

Balsam przyjemnie rozprowadza się po skórze, natychmiast nasycając ją pięknym złocistym blaskiem, korygując niewielkie niedoskonałości skóry i nadając efekt subtelnej opalenizny. Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia smug, pozwalając się cieszyć nienagannym wyglądem skóry.