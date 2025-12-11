Wymieszaj 4 łyżki tego z tym i nałóż na włosy. Ukryje siwe włosy bez konieczności ich farbowania. Pasma odzyskają blask i sprężystość. Sposób na siwe włosy u blondynek

Siwe włosy stają się modne, ale wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ukrycie pierwszych oznak siwizny.

Blondynki mogą naturalnie ukryć siwiznę, stosując domowe płukanki z rumianku i soku z cytryny.

Ta prosta metoda nie tylko rozświetli włosy i zredukuje widoczność siwych pasm, ale także odżywi i zregeneruje zniszczone kosmyki.

Chcesz dowiedzieć się, jak przygotować tę płukankę i w jaki sposób ją stosować, aby cieszyć się lśniącymi włosami?

Naturalny sposób na siwiznę u blondynek. Nałóż na 30 minut i zmyj letnią wodą

Siwe włosy wracają do mody. Coraz więcej kobiet dojrzałych decyduje się nie farbować siwizny. Warto jednak wiedzieć, że siwe włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Często są one bowiem bardziej matowej i w słabszej kondycji. Potrzebne są kosmetyki, które intensywnie zregenerują i nawilżą kosmyki. Ciekawą opcją na delikatne ukrycie pierwszych siwych włosów są domowe płukanki. To rewelacyjna metoda dla kobiet, które chcą ukryć siwiznę, ale niekonieczne sięgać po chemiczne farby. W przypadku brunetek jest wiele sposobów na naturalne przyciemnianie włosy. To między innymi płukanki z kawy czy liści dębu. A co z blondynkami?

Dla blondynek fryzjerzy polecają naturalne płukanki z rumianki i soku z cytryny. Regularnie stosowane rozświetlają włosy i sprawiają, że siwe kosmyki znów odzyskują kolor. Dodatkowo rumianek świetnie odżywi i zregeneruje zniszczone włosy. Sprawi, że odzyskają one blask i zdrowa kondycję. Aby przygotować płukankę na siwe włosy wystarczy wymieszać ze sobą 4 łyżki suszonego rumianku z gorącą wodą. Gdy napar się dobrze zaparzy odstaw go do wystygnięcia. Na koniec dodaj do niego sok z wyciśniętej cytryny. Wymieszaj i nałóż na włosy, od nasady po same końce. Płukankę zostaw na włosach na około 30 minut, a następnie zmyj chłodną wodą. Już kilka tego rodzaju zabiegów sprawi, że siwizna będzie mniej widoczna, a włosy odzyskają dawny blask.

Jeżeli szukasz sposobów jak przykryć siwiznę na brązowych włosach to sprawdź tutaj.

Jakie włosy szybciej siwieją?

Srebrne kosmyki pojawiające się we włosach są głównie wynikiem starzenia się organizmu. Wynika to przede wszystkim z utraty możliwości produkcyjnych przez komórki melanocytów. Z wiekiem przestają one produkować melaninę, czyli pigment nadający włosom kolor. Za pojawienie się siwizny odpowiada głównie genetyka, choroby, a także stres. Naukowcy wskazują, że silny stres może spowodować siwienie u bardzo młodych osób. Co do zasady, nie ma dowodów na to, że jakiś kolor włosów szybciej siwieje, ale zdecydowanie siwizna jest bardziej zauważalna u osób z ciemnymi włosami.