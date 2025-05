Wystarczą 4 czubate łyżki co 3 dni, aby ukryć siwe włosy bez farbowania. Ten napar to pogromca siwizny. Naturalny sposób na siwe włosy

Wystarczą 4 czubate łyżki co 3 dni, aby ukryć siwe włosy bez farbowania

Choć obecnie coraz więcej kobiet odrzuca stereotypy i z dumą prezentuje swoje naturalne, srebrzyste kosmyki, to jednak istnieje grono pań, które nie czują się komfortowo z siwymi włosami i wolą ukrywać odrosty pod warstwą farby. Jednak chemiczna koloryzacja odrostów ma swoje plusy, ale też i minusy. Owszem - jest najszybsza, trwała i skutecznie maskuje siwiznę na głowie. Jednak minus jest jeden i dość poważny - regularne i częste farbowanie włosów może zniszczyć nasze włosy. W efekcie pasma stają się przesuszone i tracą swój zdrowy blask. Z tego względu niektóre kobiety sięgają po naturalne sposoby na ukrycie siwych włosów. Co prawda nie dają one od razu oszałamiających efektów, ale z czasem skutecznie przyciemniają pasma, dzięki czemu siwizna staje się coraz mniej widoczna. Jak zatem pozbyć się siwych włosów bez farbowania? Wystarczą cztery czubate łyżki kawy stosowane co 3 dni po uprzednim umyciu głowy, aby naturalnie przyciemnić siwiznę.

Naturalny sposób na siwe włosy. Ten napar to pogromca siwizny

Ten naturalny sposób na siwe włosy pomoże przyciemnić pasma, nadać głębi koloru i ukryć pojedyncze, srebrne kosmyki. Napar z kawy zwany jest często pogromcą siwizny. Kawa zawiera naturalne barwniki, które osadzają się na powierzchni włosa, nadając mu ciemniejszy odcień. Im ciemniejsza kawa, tym lepszy efekt. Dodatkowo kawa może poprawić kondycję włosów, dodając im blasku i miękkości. Jak stosować napar z kawy na siwe włosy?

Płukanka z kawy ukryje siwe odrosty. Jak ją przygotować i stosować?

Przygotowanie takiej płukanki na siwe włosy na bazie kawy jest naprawdę proste. Zaparz bardzo mocną kawę (najlepiej espresso lub kawę mieloną). Użyj około 4 czubatych łyżek kawy na 2 szklanki wody i pozostaw do ostygnięcia. W tym czasie umyj skórę głowy szamponem i nie stosuj żadne odżywki ani maski. Kiedy kawa ostygnie przecedź ją, aby pozbyć się fusów i przelej płukankę przez włosy, upewniając się, że wszystkie pasma są dokładnie pokryte. Możesz także użyć miski i kilkakrotnie polewać włosy kawą. Pozostaw kawę na włosach przez 20-30 minut. Dla wzmocnienia efektu możesz założyć czepek foliowy i owinąć głowę ręcznikiem. Po tym czasie spłucz włosy letnią wodą i wysusz. Dla utrzymania efektu powtarzaj ten zabieg co 3 dni.