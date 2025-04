Raz w tygodniu wcieram to w skórę głowy. Już po miesiącu przestały mi nadmiernie wypadać włosy i zaczęły rosnąć nowe. Domowa wcierka na porost włosów

Tusz do rzęs: klucz do hipnotyzującego spojrzenia i sekret objętości

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wypadanie włosów to rzecz normalna. Średnio na głowie człowieka znajduje się 100-150 tys. włosów. Nie rosną one w jednakowym tempie i są w różnych fazach rozwoju. Naukowcy są zdanie, że cykl życia jednego włosa to około 4 lat. U zdrowego człowieka 10-15 proc włosów jest w stanie spoczynku i wypadnie. To całkowicie normalny proces. Problem pojawia się, gdy wypadających włosów jest więcej. Czynników odpowiadających za nadmierne wypadanie włosów jest wiele. Należą do nich między innymi zmiany hormonalne, nieodpowiednia dieta, stres, przemęczenie oraz niektóre schorzenia, jak choroby tarczycy. Włosy mogą wypadać także na skutek nieumiejętnej pielęgnacji i zbyt intensywnej stylizacji. Jeżeli borykasz się z problemem wypadających włosów to sprawdź domowe sposoby. Okazuje się, że wiele osób nie ma pojęcia, że naturalne maseczki oraz wcierki potrafią tak skutecznie zagęścić i wzmocnić włosy.

Wrzucam to do garnuszka i gotuje. Idealna wcierka na wypadanie włosów

Na wypadające włosy genialnie sprawdzi się wcierka ze skrzypu polnego oraz pokrzywy. To jedna z najbardziej skutecznych mieszanek na porost włosów. Hamuje ona wypadanie i przyspiesza wzrost. Do garnuszka wrzuć 1 łyżeczkę skrzy polnego oraz 1 łyżeczkę pokrzywy. Zalej to wodą i gotuj przed około 20 minut. Odstaw go wystygnięcia i przecedź przez sito. Tak przygotowaną mieszankę wcieraj w skórę głowy. Możesz ją stosować nawet codziennie. Pamiętaj jednak, że samodzielne przygotowywane kosmetyki należy na bieżąco zużywać. Nie posiadają on konserwantów, które przedłużą ich termin przydatności. Skrzy polny niweluje wypadanie włosów i przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek, pokrzywa zaś wpływa na ich kondycje. Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i mniej się łamią.

Olejek arganowy na włosy

To naturalny kosmetyk, którego właściwości znane są od setek lat. Doskonale regeneruje, uelastycznia i odżywia włosy. Swoje właściwości zawdzięcza unikalnemu składowi chemicznemu. To między innymi trójglicerydy takie jak: kwasy tłuszczone. Poza tym olejek arganowy posiada karoteny, tokoferole, sterole oraz ksantofile. Ma szerokie spektrum działania. Jest genialnym sprzymierzeń w pielęgnacji włosów. Sprawia, że stają się ona mocniejsze, bardziej lśniące oraz wygładzone.