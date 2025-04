Zagotuj 2 łyżki w wodzie i spłucz włosy, a siwe odrosty znikną. Pasma będą naturalnie przyciemnione i lśniące. Domowy sposób na siwe włosy

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego? O tym musi wiedzieć każdy katolik w Wielką Sobotę przed pójściem do kościoła. Wielkanoc 2025

W pewnym wieku na naszej głowie zaczynają pojawiać się siwe włosy i z latami jest ich coraz więcej. Dla wielu pań srebrzyste pasma są wręcz powodem do wstydu i kompleksów. Nie czują się one dobrze w takiej naturalnej fryzurze, dlatego robią wszystko, aby je ukryć. Najpopularniejszą metodą jest po prostu farbowanie. Można to zrobić samodzielnie w domu lub w salonie fryzjerskim. Niestety wiąże się to z regularnymi wydatkami, a co gorsze - z czasem może niszczyć i przesuszać pasma. Dlatego coraz więcej osób poszukuje naturalnych i mniej inwazyjnych metod, aby poradzić sobie z pierwszymi oznakami siwizny. Oczywiście największym wyzwaniem jest ukrycie siwych odrostów u brunetek. Ciemne włosy mocno kontrastują ze srebrzystymi pasmami, dlatego bardzo szybko przykuwają uwagę. Jeśli chcesz ukryć siwe włosy w naturalny sposób bez ich farbowania u fryzjera, to przygotuj intensywny napar z kory dębu i spłucz nim włosy tuż po umyciu, a z czasem przyciemni odrosty, a pasma będą zdrowe i lśniące.

Domowy sposób na siwe włosy. Jak stosować korę dębu?

Ten domowy sposób znakomicie ukryje siwe włosy, a do tego jest naturalny i łatwy w stosowaniu. Dwie łyżki kory dębu zalej dwoma szklankami wody i gotuj przez 10 minut. Napar odstaw do ostygnięcia i przecedź przez sitko. Spłucz nim umyte włosy i dokładnie wmasuj go w kosmyki oraz skórę głowy. Na koniec załóż czepek na 30 minut, po czym spłucz włosy chłodną wodą. Taki zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu, a szybko zauważysz, jak Twoje siwe włosy stają się coraz ciemniejsze i mniej widoczne.

Naturalna płukanka na siwe włosy u blondynek

Z kolei osoby o naturalnie jasnych włosach powinny wypróbować innego domowego sposobu na siwe włosy. Płukanka cytrynowo-ruminakowa wspaniale ukrywa siwe włosy bez farbowania. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej dwoma szklankami gorącej wody, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz zimną wodą.