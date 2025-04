Podgrzej na kolację i delikatnie wklep w skórę pod oczami. W 1 noc usunie kurze łapki, a skóra będzie wypoczęta i gładka. Domowa maseczka na zmarszczki wokół oczu

Jak się pozbyć zmarszczek wokół oczu?

Zmarszczki to naturalny proces starzenia się skóry. Czasu nie da się oszukać i prędzej, czy później ze zmarszczkami będziesz musiał sobie radzić każdy. Procesy starzenia się skóry można spowolnić. Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja, nawodnienie organizmu oraz ochrona przeciwsłoneczna (to promienie słoneczne odpowiadają nawet za 80 proc. procesów starzenia się skóry). Warto wiedzieć, że liczy się regularność i konsekwencja. Często jest tak, że trudno jest się pozbyć powstałych już zmarszczek. O wiele łatwiej jest przeciwdziałać ich powstawaniu.

Zmarszczki wokół oczu mogą pojawić się już w młodych wieku. Często są to zmarszczki mimiczne wynikające z marszczenia oczu. Latem nie zapominaj o okularach przeciwsłonecznych, dzięki czemu nie będziesz mrużyć oczu i potęgować ryzyka pojawienia się bruzd na skórze. Dodatkowo, skóra wokół oczu jest bardzo cienka, niemalże pergaminowa, co sprawia, że u wielu osób to właśnie w tej okolicy pojawiają się pierwsze zmarszczki.

Podgrzej w garnuszku i wklep w skórę wokół oczu. Domowa maseczka, która wygładza i ujędrnia

Domowe maseczki mogą stanowić świetne uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. Pamiętaj jednak, że nigdy jej nie zastąpią. Domowe sposoby nie posiadają bowiem czynników przenikania, które sprawią, że składniki aktywne wchłaniają się wgłąb skóry, a także konserwantów przedłużających trwałość produktu.

Świetnym sposobem na zmarszczki wokół oczu jest podgrzana oliwa. Kilka kropel oliwy z oliwek podgrzej, aby była lekko ciepła i wklep w skórę pod oczami. Oliwa zawiera sporą ilość przeciwutleniaczy, które wspaniale wpływają na wygląd oraz kondycję skóry. Nawilża oraz natłuszcza okolicę pod okiem. Rano skóra wygląda na bardziej napiętą oraz wypoczętą.