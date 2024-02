Odkryłam sposób, jak pozbyć się lwiej zmarszczki. Robię to codziennie, a bruzda znacząco się wygładziła. Domowe sposoby na zmarszczki

Czym jest lwia zmarszczka i dlaczego powstaje?

Lwia zmarszczka to jeden z najpopularniejszych rodzajów bruzd na twarzy. Może pojawić się już po 25-tym roku życia i z czasem się pogłębiać. Lwia zmarszczka to nic innego jak poprzeczna bruzda pojawiająca się na czole w okolicy pomiędzy brwiami. To rodzaj zmarszczki mimicznej, która mocno skorelowana jest z uwarunkowaniami genetycznymi oraz mimiką twarzy. Lwia zmarszczka wynika przede wszystkim ze zmniejszonej produkcji kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Aby pozbyć się lwiej zmarszczki należy działać od razu. Im głębsza będzie bruzda, tym trudniej będzie się jej pozbyć. Działania przeciwzmarszczkowe to przede wszystkim profilaktyka oraz zapobieganie powstawaniu nowych bruzd. Nie znaczy to jednak, że nie da się zminimalizować istniejących już zmarszczek. W przypadku lwiej zmarszczki najskuteczniejszy może okazać się masaż.

Masaż twarzy to niedoceniony element profilaktyki przeciwzmarszczkowej. Daje on rewelacyjnie efekty, a wiele osób jest zdania, że jest nawet skuteczniejszych niż najlepsze kosmetyki. Masaż na lwią zmarszczkę wykonasz sama w domu i nie potrzebujesz do tego specjalistycznych urządzeń. Wystarczą Twoje dłonie i kilka minut dziennie poświęconego czasu. Od pewnego czasu sama zaczęłam regularnie wykonywać masaż twarzy i efekty przeszły moje oczekiwania. Oto 3 proste ćwiczenia, które pomogą Ci wygładzić lwią zmarszczkę

Złącz ze sobą palec wskazujący i środkowy. Kulistymi ruchaj rozmasowuj strefę pomiędzy brwiami. Następnie odchodzącymi od siebie ruchami wygładzaj zmarszczkę. Wykonuj ruch, jakbyś chciała rozprostować zagniecenia na obrusie.

Połóż palec na wewnętrznej stronie brwi i delikatnie rozciągaj je na boki.

Dwoma palcami chwyć brwi od dołu i od góry i staraj się je porozciągać.

